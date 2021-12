Vil have 'folkeafstemning' om Støjberg

- Lad folket vise deres syn på sagen.

Sådan skriver Frederik J. til nationen! i dag - to dage efter at Inger Støjberg blev idømt 60 dages fængsel for brud på ministeransvarsloven.

Støjberg: Jeg er meget, meget overrasket over fængselsdom

Flertal vil smide hende ud

Frederik tager ikke stilling til den dom flertallet af rigsrettens 26 medlemmer er nået frem til. Men han synes borgerne skal høres om den 'dom' Støjbergs kolleger i Folketinget skal træffe, når hendes 'værdighed' til at sidde i folketinget skal til afstemning i næste uge.

Der er lige nu flertal blandt de folkevalgte for at kende hende uværdig.

Politiske kolleger fyrer Støjberg

Men: Når ingen andre tør

Venstre, Konservative, De Radikale, Enhedslisten, SF, Alternativet, Frie Grønne, Liberal Alliance og løsgængerne, Lars Løkke Rasmussen, Orla Østerby og Simon Emil Ammitzbøll-Bille har allede meddelt, hvad de vil stemme. Socialdemokratiet har ikke. Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti vil ikke stemme for, at smide den tidligere mninister ud af Folketinget, og Frederik har et forslag:

- Lav en afstemning om Inger Støjberg skal blive i Folketinget, skriver han videre i mailen, der har Ekstra Bladets nye slogan 'Når ingen andre tør' i emnefeltet.