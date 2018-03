Vil have penge tilbage: DSB varsler stop for alle toge i konfliktperioden

Vi forventer at al togdrift – både fjern-, regional-, lokaltog og S-tog – indstilles fra konfliktens start, skriver DSB i dag i en besked, der har fået adskillige kunder til tasterne.

- Så går jeg også ud fra i betaler pengene tilbage for de dage, man ikke kan bruge, når jeg nu har pendler kort fra Sverige til Taastrup st.

- Hver dag.

Al togdrift indstilles fra konfliktens start

Sådan skriver Pia S i en kommentar til den servicemeddelelse DSB netop har lagt på Facebook, og som i kort text går ud på, at der ikke vil være togdrift i Danmark, hvis der bliver konflikt:

- Banedanmark er omfattet af konfliktvarsel og derfor forventer vi, at al togdrift – både fjern-, regional-, lokaltog og S-tog – indstilles fra konfliktens start.

- Alle busser i Danmark kører normalt, da busdriften ikke er omfattet af konfliktvarsel

- Letbanen i Århus kører som normalt, da letbanen ikke er omfattet af konfliktvarsel

Metroen kører som normalt

- Metroen kører som normalt, da Metro Service ikke er omfattet af konfliktvarsel, skriver DSB nemlig, og Pia er ikke den eneste, der mener, at hun skal have erstatning, hvis togene stopper med at køre:

- Hvad med os der køber ungdomskort?

- Der bliver pengene trukket automatisk?

- Får jeg så kompensation, spørger Jade K og det gør zarlasht K også:

Vi skal nok melde noget mere konkret ud

- Refunderes de købte togbilletter, hvis I ikke køre? , men umiddeltbart har DSB ikke nogle svar:

- Hej Zarlasht.

- Vi skal nok melde noget mere konkret ud, når vi har dannet os et overblik. Derfor vil jeg anbefale, at du løbende holder dig opdateret via dsb.dk.

- De bedste hilsener, skriver Sebastian fra DSB.

Men hvad mener du? Skal DSB refundere kunderne, hvis togdriften stopper i forbindelse med en konflikt?