Vil ikke betale til nedslidte: De har selv valgt det

- Jeg synes, der er noget vi mangler at tale om, når vi her i landet taler om nedslidning.

- Nemlig at mange af dem, der bliver slidt, selv har valgt det.

- Det kan f.eks. være slagtere, der arbejder på akkord, tømrerne/murere, der arbejder 'over' i weekenden, eller sosu'er, der tager ekstra vikarvagter.

Fair nok at de knokler

- Og som altså vælger at tjene ekstra penge her og nu - selv om de godt ved, at deres krop ikke kan klare arbejdet i længden.

- Jeg respekterer, at de har valgt at knokle - men jeg synes ikke, det er fair, at jeg skal være med til at betale regningen.

Sådan lød det tidligere i dag i nationen!-telefonen, da Rikard - som ikke bruger mail - kom med sin mening om det pensions-udspil, regeringen meldte ud forleden.

Sådan er Mettes pensionsplan: 22.000 vil udnytte den

Urimelige arbejdsvilkår

Rikard arbejder selv på kontor, men har familiemedlemmer, der arbejder som håndværkere - som både arbejder mere og tjener flere penge, end han gør. Og i den situation synes han kun, det er naturligt, at de gemmer nogle af de penge, de tjener nu, til den dag, de ikke kan slæbe sig afsted i kassevognen. Og i et læserbrev i Politiken er Jette R. også inde på, at man bør se på, hvorfor folk i det hele taget bliver nedslidt:

- Det er da besynderligt, at man overhovedet kan acceptere, at vi bliver nedslidt af vores arbejde. At en pensionsordning skal lappe på mange års urimelige arbejdsvilkår, er absurd.

Kortere arbejdstid til folk med hårdt fysisk arbejde

- Hvorfor retter man ikke al fokus på at undgå, at mennesker overhovedet slides ned af arbejdet?

- Hårdt fysisk arbejde kunne eksempelvis medføre et lavere ugentligt arbejdstimetal, det kunne være regelmæssige forebyggende fysioterapibehandlinger indlagt i arbejdstiden.

- Mulighederne for forbedring af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø er mange, hvis man har som mål, at ingen mennesker skal slides ned af deres arbejde.

Uacceptabelt og uværdigt

- Er det virkelig så utopisk at tænke arbejdsforholdene forbedret radikalt for dem, der har det allerhårdest?

- At acceptere, at mennesker skal slide og slæbe sig til sygdom og dårlig alderdom, er uværdigt for et velfærdssamfund. Det kan ingen pensionsordning råde bod på, skriver Jette R., men hvad tænker du?