Vil ikke ha' dem: Vouchers for 72.206 kr

Rigtig mange danskere har fået vouchers istedet for penge af deres rejsebureau. Men Danny vil gerne høre, om han er den eneste der synes, at det er en dårlig løsning

- Hej.

- Vi har i dag fået oplyst, at vi får vouchere, på trods af vi ikke vil modtage dem.

- Vi havde naturligvis glædet os til at tage afsted med næsten alle vores piger (5 ud af 6) hvor de 4 er voksne og udeboende, samt et par svigersønner.

- Vi har en gang før rejst med Sunweb, hvor alt forløb fint.

Som om de er ligeglade

Sådan indleder Danny W i et brev til nationen! om den i hans øjne kedelige situation han er havnet i. For med mere end 70.000 kr bundet hos rejseselskabet, så ser det trangt ud med feriefinanserne. Danny er med på, at han og familien ikke er de eneste, der er kommet i den knibe, men han synes situationen er utålelig. Hans brev - som Sunweb kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

- Vi tænker helt klart at det i denne situation virker som om de er fuldstændig ligeglade med deres kunder og reglerne på området.

- Selvom de er fra Holland, skal de da følge EU-reglerne, der siger, at de skal betale os tilbage.

72.206 er mange penge for os

- De penge, der er udestående, er mange penge for os og da alle de 'voksne' selv betaler, er det specielt mange penge for dem, da det er nyuddannede, studerende og elever.

- Sunwebs tankegang om at vi skal UNDERSTØTTE deres forretning/overlevelse er for os totalt uforståelig og helt hen i vejret.

- De må gå andre veje end at beslaglægge folk penge mod reglerne.

- Syv af os har nu i stedet booket et sommer-ophold på en campingplads, og vi håber at få pengene retur, så vi har mulighed for at spise lidt ude og komme ud at opleve sommerlandet og Djurs sommerland m.m.

Måske til efteråret - hvis vi får pengene

- Vi har også talt om at tage sydpå i efterårsferien, men det bliver kun hvis vi får pengene tilbage, skriver Danny, der ikke under nogen omstændigheder vil rejse med Sunweb. Men det kommer han muligvis til - for som du kan læse i nedenstående svar, så er voucher-afgørelsen definitiv.

Ingen tal fra Sunweb - andre kan bruge dem

nationen! har spurgt Deniz Jensen fra Sunweb, hvor mange af voucher-modtagerne, der klager. Og om han kan sige noget om ,hvor mange penge de har udstedt vouchers for, men det vil han helst ikke svare på:

- Jeg vil helst ikke give nogle tal, da det vil være noget konkurrenterne kan bruge, skriver han til nationen! og på spørgsmål om, hvorfor kunderne får vouchers istedet for penge, lyder svaret sådan her:

- Her er hvad vi har kommunikeret til vores gæster som skulle have rejst efter den 14/4 – rejsende før denne dato har vi tilbudt nedenstående, eller fuld refusion:

'Kære gæst,

Vi ved at du har ventet længe på nyt fra os vedrørende din aflyste rejse. Coronavirus har ramt os og resten af den danske rejsebranche hårdt, og vi står lige nu i en helt ekstraordinær situation, som ingen kunne forudse eller forberede sig på.

Alle kæmper lige nu for at komme igennem krisen, og i denne mail vil du finde vores løsning på dette. Vi takker for din tålmodighed.

Regeringens hjælpepakke hjælper ikke dig

Regeringen har vedtaget en hjælpepakke, som har til formål at redde den danske rejsebranche for den akutte likviditetskrise, som den står overfor lige nu. Selvom Sunweb Group er registreret hos Rejsegarantifonden og opererer fuldstændig i overensstemmelse med danske love og regler, kan Sunweb Group ikke modtage hjælpepakken fra den danske regering.

Sunweb Group har, helt lovligt, stillet sin garanti i den hollandske rejsegarantifond, men kan af den årsag ikke benytte Folketingets hjælpepakke, jf. den danske rejsegarantifond. Selvom EU-kommissionen forlanger, at alle danske rejsende skal være omfattet af hjælpepakken, er dette desværre ikke tilfældet.

Med andre ord er det ikke alle danske forbrugere, som er sikret refusion af deres annullerede rejser ved hjælp af de hjælpepakker, som regeringen har forhandlet på plads. Sunweb Group sender mere end 125.000 gæster afsted hvert år, hvorfor det er højst mærkværdigt, at vi ikke er del af en ordning, der skal redde den danske rejsebranche og de berørte danske gæster. Vi har derfor udfordret denne beslutning, men efter en lang kamp er det endnu ikke lykkedes med at ændre den.

Vi ser vouchers som den bedste løsning

Både EU-kommissionen og et flertal i folketinget anbefaler en voucherløsning, som både sikrer at du ikke mister værdien af din rejse, samtidigt med du kan være sikker på at kunne benytte den danske rejsebranche fremover.

En branche som under coronakrisen har vist sit værd, når det uventede sker og træder til med hjælp på rejsemålene og i forbindelse med akutte hjemrejser.

På baggrund af dette, ser vi tilgodebeviser (vouchers) som den bedste løsning, som sammen med en lang række fordele, tilgodeser dig som gæst, både nu og i fremtiden.

SGR coronavoucher

Din rejse blev aflyst pga. helt særlige omstændigheder i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Du vil modtage en voucher med det beløb, som du har betalt for din aflyste rejse. Denne personlige SGR coronavoucher giver dig mulighed for at bestille en erstatningsrejse på et senere tidspunkt, når det igen bliver muligt at tage på ferie.

Dine penge er sikret

Coronavoucheren er udarbejdet i samarbejde med den hollandske rejsegarantifond SGR. Sunweb Group er medlem af SGR. Hvis en rejsearrangør, der er medlem af SGR går konkurs, og du stadig har en ubrugt SGR coronavoucher, vil beløbet blive refunderet af SGR. Dine penge er hermed sikret

Tilbagebetaling efter 12 måneder

Benytter du ikke din SGR coronavoucheren inden 12 måneder fra datoen, hvor du modtager din voucher, kan du bede om en fuld refusion af dit indbetalte beløb, eller det beløb som ikke er benyttet til en ny rejse.

Prisgaranti

Det forventes, at priserne på rejser kommer til at stige efter krisen, og derfor er der tilknyttet en særlig prisgaranti til din SGR coronavoucher, som betyder, at du vil kunne købe den samme rejse næste år til samme pris som i år – se mere her..

20% bonus – din voucher har højere værdi

Ønsker du en helt anden rejse, lægger vi 20% af værdien af din aflyste rejse oven i din SGR coronavoucher, som du kan benytte, når du bestiller din erstatningsrejse.

Tryghed

Det er vigtigt for os, at du glæder dig og føler dig tryg ved din kommende ferie. Du kan derfor helt op til 14 dage før afrejse ændre din rejse kvit og frit til en anden rejse, dog senest 31/8.

Når du tager imod SGR coronavoucheren, er du med til at sikre Sunweb Group og vores ansatte fortsat kan tilbyde billige rejser, danske guider og tryghed på rejsen. Vi håber, at denne mail afklarer situationen og forklarer hvorfor en voucherløsning er den bedste for alle parter.

Få besvaret alle dine spørgsmål om SGR corona-voucheren her.

De bedste hilsener, skriver Mattijs ten Brink, CEO, Sunweb Group og Deniz Jensen, direktør, Sunweb Group Scandinavia, men hvad tænker du?