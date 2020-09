Han kom til Danmark som kvoteflygninge i 2003, men er ikke glad for de danske værdier, og vil bare hjem ieg. Men han mangler et ID kort, og det vil de danske myndigheder ikke hjælpe med at skaffe.

- Hjælp.

- Jeg mener, at jeg har brugt logiske argumentationer i min sag om repatriering - både med kommunen og integrations- og udlændingeministeriet og Ankestyrelsen, men det ser ud som om myndighederne i Danmark ikke bruger logikken, når de behandler borgerne og deres sager.

- Jeg vil ikke have opholdstilladelse - jeg vil hjem.

De må hjælpe mig med et ID-kort

Sådan indleder M (nationen! kender selvfølgelig mandens fulde navn) et brev til nationen! om den helt bizarre situation, han er havnet i. M kom til Danmark som kvoteflygtning i 2003, og han har i flere år og i gentagne mails til mange folketingsmedlemmer og myndigheder gjort opmærksom på, at han ikke ønsker at blive integreret i det danske samfund.

For halvandet år siden skrev M til nationen!, at han ’ikke kan acceptere de danske principper, kultur, værdier...osv’, og at han oplever, at her er 'farligt, utrygt og usikkert'. Og nu har han så fået et endeligt afslag på repatriering fra ankestyrelsen. Hans brev, som den nye hjemrejse-styrelse kommenterer nedenfor – fortsætter derfor således:

Jeg vil ikke have forlænget min opholdstilladelse

- Min opholdstilladelse udløb i november 2019, og jeg afviser at forlænge den og jeg har oplyst Udlændingestyrelsen om det.

- Men Udlændingestyrelsen vil desværre ikke afslutte mit opholdstilladelse og sende mig ude af Danmark. Tværtimod oplever jeg nu, at udlændingestyrelsen kæmper for at få mig til at blive.

- De skriver at jeg ikke har noget ID-kort, men de burde hjælpe mig med at få et, så jeg kan komme hjem.

Det plejer jo at være omvendt

- Det er jo helt forkert, det plejer at være omvendt – at udlændinge-borgere kæmper for at få deres opholdstilladelse forlænget og ikke det modsatte.

- Jeg synes at læserne har ret til at vide hvad der foregår på det her udlændingeområde.

- De politikerne vi har vil kun skabe høj debat og støj som spilder skattepenge og larmer i vores ører.



Giv mig et job i Hjemrejsestyrelsen – så skal i bare se

- Jeg er for resten ikke alene, og hvis jeg fik et job i hjemrejsestyrelsen, er jeg overbevist om, at jeg kunne hjælpe 3-400 andre palæstinensere, der ikke bryder sig om Danmark, hjem til Palæstina, skriver M, men i det svar Udlændinge- og Integrationsministeriet har sendt i dag på vegne af Hjemrejsestyrelsen, er der ikke meget hjælp at hente:

Borgerne skal hjælpe myndighederne

- Ministeriet oplyser, at det er helt korrekt, at man selv har ansvar for at fremskaffe id-kort eller anden dokumentation for, at man har opholdstilladelse i et andet land end Danmark.

- Hvis en borger ønsker repatriering og er statsborger eller har permanent opholdstilladelse i et andet land, må vedkommende være myndighederne behjælpelig med at fremfinde dokumentation for dette, lyder det fra ministeriet, men hvad tænker du?