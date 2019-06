Vil ikke hjem til Somalia: Abdirahmans sag skaber ond debat

'Pinligt at være dansker', eller 'han skal hjem og genopbygge sit land'. Debatten raser om somalisk vindues-fabrik-arbejder, der skal udvises på fredag. Han håber at få lov til at blive.

- Jeg forstår simpelthen ikke folk.

- Hvis en udlænding ikke arbejder = er han en nasser, send ham hjem!

- Hvis en udlænding arbejder = så stjæler han vores jobs, send ham hjem!

- Hvis en udlænding gør et godt job, er integreret og afholdt = vi har ingen som helst begrundelse, men send ham hjem alligevel!

- Gad vide om I havde krævet det samme, hvis det havde været en amerikaner eller australier.

Puha pinligt at være dansker

Sådan skriver Lis P i den pt mest populære kommentar om den 39-årige somaliske vindues-fabriks-arbejder Abdirahman, der har fået at vide, at han skal være ude af Danmark senest på fredag.

Abdirahman har været hos vinduesproducenten Idealcombi i Hurup i den sydlige del af Thy siden maj. Siden oktober på samme ansættelsesvilkår som kollegerne. Og Lis er ikke den eneste, der synes, at folk som Abdirahman skal have lov til at blive:

Skønt med med en dygtig udlænding

- Puha det er ofte pinligt at være dansker.

- Skønt med en dygtig udlænding som vil bidrage til samfundet, lad ham endelig blive.

- Og husk at mange udlændinge, tager de jobs vi danskere ikke gider, skriver Mia H, mens Ingeborg C - som har fået næstflest likes for sin kommentar - har et kort svar på spørgsmålet, hvorfor han skal sendes hjem:

- Fordi du bør tage til hjem Somalia og hjælpe med at bygge dit land op igen.

Virksomheden kan oprette lærepladser

På Berlingskes Facebook er der også mange, der har den holdning, at en velfungerende somalisk mand skal hjem og genopbygge sit land. Og så er der en opfordring til virksomheden:

- Hvad med om de tog nogle danske statsborgere (ikke nødvendigvis etniske) ind samt oprettede lærepladser til de unge mennesker.

- Mon så ikke billedet kunne se anderledes ud?, skriver Birthe R, men hvad tænker du?