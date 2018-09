Vil ikke ses af indvandrere: 18-årige Selda er meget påpasselig

- Jeg har nogle venner, jeg mødes med, men jeg er meget påpasselig med, hvor jeg mødes med dem.

- Jeg sørger for, jeg ikke bliver set, i hvert fald ikke af indvandrere.

De vil tage det som om det er kærester

- Det er ligegyldigt med andre, men bare generelt irakere, de skal ikke se mig med drenge, fordi de vil tage det i en helt anden betragtning.

- Jeg vil blive dømt på det, de vil ikke tage det som om, det bare er mine venner, de vil tage det som om, det er mine kærester, måske.

Hver ottende pige må ikke have drengevenner

Sådan siger Selda, der deltager rapporten 'Unges oplevelser af negativ social kontrol', som Als Research har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Rapporten viser, at unge med ikke-vestlig oprindelse i langt højere grad end unge med dansk eller vestlig baggrund, oplever negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed:

Se også: Luder - hun kan bare dække sig til: Drenge fra 5. gramsede på pige

I den kultur må drenge mere end piger

Fx må 12 % af de minoritetsetniske piger mellem 15 og 17 år ikke have venner af det modsatte køn, og 13 % ved ikke, om de må.

Og blandt de 18-29-årige oplever 25 % af minoritetsetniske kvinder og 28 % af de minoritetsetniske mænd, at hensynet til familiens ære betyder ’alt’ eller ’meget’ for, hvad de må i deres hverdag.

Og Selda er ikke den eneste, der har fortalt forfatterne om sit liv:

- Jamen i den kultur, så må drenge og mænd jo mere, end piger må, på det punkt.

- Min bror, han gør jo, hvad han vil, men når det kommer til mig, så er det jo meget mere kontrolleret.

Ung muslimsk kvinde kysser ung dansk mand på Nørrebro: Så blev nogle sure

Min bror ville flippe ud - fordi jeg er en pige

- Jeg kan huske, min bror, han har snakket sådan åbenlyst om, at han havde en kæreste overfor mig og snakket om, at nu havde han lige slået op med sin kæreste, så nu skulle han finde sig en ny.

- Og så var jeg sådan, hvis jeg nogensinde sagde det til ham, så ville han jo flippe ud, virkelig!

- Og det er udelukkende på grund af, at jeg er en pige, fortæller Leisha, der er 20 år.

For et år siden udgav Institut for menneskerettigheder en rapport om Ekstrem social kontrol, og de anbefalede bl.a. at skoler med mange elever med minoritetsbaggrund ansætter særlige rådgivere, men hvad siger du?

Har du et bud på, hvordan man kan hjælpe de unge indvandrere med slippe ud af den sociale kontrol?