Vil ikke udvises: Vil være sosu

Mario har truffet nogle dumme valg i sit liv - valg, der betyder, at han lige nu står til at blive udvist af Danmark. Han beder om en chance til

- Jeg har boet i Danmark siden 2002.

- Jeg blev godt modtaget i Danmark og fik mulighed for et bedre liv.

- Jeg gik skole, arbejdede og i min fritid, havde jeg det sjovt ved at spille musik som dj.

- Men jeg var meget ung og begik mange dumheder.

Mistede kontrollen over mit liv

Sådan indleder Mario J., der i dag er 36 år gammel, et brev om den afgørelse, han netop har modtaget fra myndighederne – en afgørelse, der betyder, at han skal rejse ud af Danmark og nok ikke får chancen for at komme tilbage.

Mario levede nemlig som hjemløs i otte år i Danmark – otte år med narko og venner, der havde dårlig indflydelse på ham. Han havde ikke nogen kontakt med myndighederne i de år – og da han så rejste hjem Angola for at se, om der var noget familie tilbage dernede, endte han med at være der i to år. Hans brev – som han håber kan være med til at skabe en debat om udlændinge, der beder om chance til - fortsætter nemlig således:

Levede af mad fra containere - og narko

- Jeg mistede kontrollen over mit liv.

- Jeg traf nogle dårlige beslutninger.

- I de otte år samlede jeg flasker og ledte efter mad i supermarkedernes skraldebeholdere (Netto).

- Men mange af de ting kan jeg ikke huske, fordi jeg konstant var under påvirkning af stoffer og alkohol.

- Og i marts måned 2018 rejste jeg til Angola for at finde ud af, om jeg stadigvæk havde noget familie.

Jeg vil være sosu - have en chance til

- Det havde jeg ikke rigtig, og jeg begyndte at tigge på gaden for at kunne overleve, indtil en dag jeg mødte en kvinde, der bor i Sverige.

- Hun hjalp mig med at vende tilbage til Danmark.

- I øjeblikket bor jeg i Hviding Asylcenter, hvor jeg også udfører frivilligt arbejde som tolk og andre små opgaver.

- Jeg har tænke mig tage et uddannelse som sosu-assistent, fordi jeg gerne vil arbejde med de gamle mennesker.

- Og grunden til, at jeg skriver, er, at jeg er ved at blive deporteret til Angola.

- Men jeg er tilknyttet til Danmark og beder om en mulighed for gøre det godt igen.

- Jeg ønsker bare en helt frisk opstart, skriver Mario, men hvad tænker du?