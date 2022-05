Vil løse kæmpe P-problem

Mange bilejere kender problemet med at P-båsen er for lille. Nu vil myndighederne undersøge, om båsene skal være større

- Vi laver undersøgelserne med passende mellemrum, når vi mener, der muligvis er sket en stor udvikling i bilparken.

- Er der kommet en større procentdel af større eller mindre biler, som berettiger, at mange bilister har brug for en større parkeringsplads, så ændrer vi vores anbefalinger.

2,5 er ikke meget

Sådan siger Per Antvorskov, afdelingsleder i Vejdirektoratet, til DR Nyheder om bredden og muligvis også længden på parkeringspladser i Danmark. Og bredden og længden på de biler, danskerne ruller rundt i.

Jyder kan ikke parkere: P-hus må lave båsene bredere

Vejdirektoraret har nemlig nogle officielle anbefalinger, der sidst blev revideret i 2009. De går pt. nu at en bås skal være fem meter lang, og to en halv meter bred. Tidligere var den anbefalede bredde 2,3 meter.

Vejdirektoratet skal ifølge DR nu bruge adskillige måneder på undersøgelserne, men de kunne have lyttet til båsedebatten i Esbjerg tilbage i 2019:

Nogle er bredere end en Up

- 2,5 meter i bredde er heller ikke meget.

- Vi er også nogle, som der kører i større biler end en WV UP, lød det nemlig fra Torben L., da et P-hus i Esbjerg, der ville lave båsene bredere, for at lokke flere kunder ind i P-huset.