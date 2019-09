Vil lukke 10.000 danske arbejdspladser: Vanvittigt

Borgmesteren i Esbjerg kalder SF, Enhedslisten og de Radikales ønske om at stoppe olie-og gas-eventyret i Nordsøen for 'vanvittigt'.

- Jeg må give Pia Kjærsgaard ret.

- Regeringens støtter er det jeg også vil kalde KLIMATOSSER.

- Staten får væsentlige indtægter fra gas og olie fra Østersøen. Hvordan bliver disse indtægter erstattet?

- Staten har tillige kæmpe indtægter hver gang bilen får diesel og benzin, så hvis alle biler erstattes af cykler eller elbiler, hvordan bliver disse moms og afgifter/indtægter erstattet.



- Tænk i økonomiske baner - røde tosser.

SF og Radikale klar til fossilfri fremtid

Sådan skriver nationens! Torben H i en af de 143 kommentarer, der er skrevet på nationen! efter at Morten Østergaard fra De Radikale har sagt at han vil være stolt af at stoppe det danske olieeventyr fordi 'vi har haft masser af gavn og glæde af de indtægter, det har givet', og SFs formand Pia Olsen Dyhr har givet udtyryk for samme holdning med ordene 'Når man hiver olie op af Nordsøen, så forbruger man jo olien, og den bidrager altså til et øget CO2-udspil'.

10 milliarder og 10.000 arbejdspladser

Og nu kan jv,dk fortælle, at borgmesteren i Danmarks oliehovedstad Esbjerg, heller ikke er begejstret for støttepartiernes ønske:

- Det er vanvittigt, fordi vi ikke har noget alternativ.

- Selv de mest optimistiske fremskrivning viser, at vi i Danmark og Europa har brug for gassen fra Nordsøen.

- Og hvis vi ikke selv indvinder den, skal vi importere fra andre lande, som vi måske dybest set ikke ønsker at være afhængige af, siger borgmester Jesper Frost til avisen, der kan fortælle, at det danske olieeventyr i Nordsøen i dag giver arbejde til op imod 10.000 personer i Esbjerg og omegn, og har en samlet årlig omsætning på omkring ti milliarder kroner.