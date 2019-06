Vil tjene på fattige: Kommune sælger tigger- tilladelser

Det handler både om at skræmme tiggerne væk, men også om at få bedre kontakt til dem, siger svensk lokalpolitiker om de 80-kroner dyre 'tigge-tilladelser' man fremover skal kunne fremvise, hvis man vil tigge i Eskilstuna.

- Det er rigtig godt.

- Røde Kors og de andre skal jo også søge om tilladelse, hver gang de skal ud og stå og samle penge ind, så hvorfor skal tiggere behandles bedre?

- Det bør være samme regler.

Se også: Tiggere angrebet med skumslukker og vand: Nu må kommunen smide dem væk

Politiet eller vagter skal kontrollere

Sådan skriver Johan H i en populær kommentar på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil, om byen Eskiltunas opstramning over for byens tiggere. Fremover skal de nemlig søge om tilladelse til at tigge, og sådan en koster cirka 100 svenske/80 danske.

- Det bliver politiet eller nogen - f.ex. vagter - som politiet udpeger, der skal kontrollere tiggerne, og hvis man ikke har en gyldig tilladelse, så skal man væk fra stedet, fortæller Jimmy Jansson, der er valgt til byrådet i Eskilstuna for Socialdemokraterna til avisen.

Fattige er ikke kriminelle

Socialdemokraten mener, at der er i omegnen af 50 mennesker, der tigger i Eskilstuna, som har 100.000 indbyggere, og han nævner også, at der kan være bagmænd, der tjener gode penge på 'tiggerne'. Og det er der nogle af avisens Facebook-venner, der godt kender til:

- Det er ikke kriminelt at være fattig. Fy.

- Desuden er det ikke staklerne, som sidder foran butikkerne, som er problemet - nej, det er menneskehandlerne som står bag dem, man skal jagte, skriver Sari S, og Petra N - som muligvis har set sådan en bagmænd - fortsætter:

Se også: Voldsomt: Opgør om dåsepant endte med lussing og haglgevær

Tiggeren satte sig ind i skinnende BMW

- Hum.. I dag ved Ica (stor svensk supermarkedskæde) sad en kvinde og tiggede ved indgangen.

- Da jeg kom ud, havde hun netop rejst sig og var på vej over parkeringspladsen.

- Og så satte hun sig ind på passagersædet i en skinnende BMW.

-Ja, skriver Petra, men hvad tænker du? Og synes du det OK, at en kommune på den måde tjener penge på fattige?