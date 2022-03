Vild atomkraft-plan

Macron meddelte i begyndelsen af februar, at Frankrig vil bygge op 14 nye atomkraftværker. I England kan Johnson nøjes med at bygge seks nye. Skal Danmark også have ét?

- Boris har nærmest haft en religiøs vækkelse i løbet af de seneste måneder.

- Han er blevet besat af atomkraft.

200 milliarder for ét

Sådan siger en britisk regeringskilde til Financial Times, der kan fortælle, at den britiske regeringschef pusler med planer om at bygge intet mindre end seks nye atomkraftværker de næste 20-30 år. Værker, der skal være med til at gøre landet grønnere og helt og aldeles uafhængig af olie- og gas fra Rusland.

Et atomkraftværk, der kan lave el til 4-6 millioner borgere, koster i omegnen af 200 milliarder kroner. Og i går kunne BBC så berette, at Johnson-regeringen til en start vil investere milliarder af pund i et nyt atomkraftværk, Sizewell C, på den britiske kanal-kyst.

Atomkraft Ja-tak: Macron lancerer ambitiøs plan

Hvad er det sket med os?

Regeringen vil, ifølge BBC, tegne sig for 20 procent af omkostningerne - noget der altså ligner 40 milliarder kroner - men på nyhedsgigantens Facebook-side, er der adskillige, der mener at 100 procent lyder bedre:

- Hvorfor kan regeringen (folket) eje 100 procent af vores elværker?

- Hvorfor overhovedet arbejde med investeringer fra udlandet, når det handler om vores infrastruktur og velbefindende, skriver Aaron L. i en populær kommentar, og den er Bill G med på:

- Jeg kan huske dengang vi kunne bygge vores egne kraftværker. Hvad er der dog sket med os, skriver Bill.

Fra 16 til 25 procent

I dag får Storbritannien cirka 16 procent af deres strøm fra atomkraft, og Johnsons mål er at nå op på 25 procent. Det er det franske Energiselskab EDF, der efter planen skal være medejer af Sizewell C, men hvad tænker du?

Dan om A-kraftværk: Hvor skal det ligge?