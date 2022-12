Vild bilbrøler

Skat hævede grøn ejerafgift for en Toyota på Henriks konto. Han kører Peugeot - og blev rasende, da Skat bad ham sende al mulig dokumentation for at kunne betale pengene retur

- Jamen minsandten.

- Julefreden er reddet!

Sådan skriver Henrik H nu til nationen! om de næsten 3.000 kroner, som Skat hævede på hans konto i november. Ved en fejl.



For Henrik fik at vide, at han ikke bare kunne få pengene retur, selv om han var helt uden skyld i fejlen.

Han skulle sende ti dages kontoudtog til Skat for at få sagen behandlet. Og det blev han så rasende over, at han kimede Skat ned og skældte ud - og til sidst skrev til nationen!

Fat det skat: Det er en Peugeot

Henrik havde nemlig fået lovning på, at pengene ville komme, men var i tvivl om, hvorvidt det bare var en besked, som han havde fået for at lukke munden på ham.

Det samme troede flertallet af de 42.000 læsere, der har deltaget i debatten. Men næ nej, Skat gjorde, som de lovede:

- Pengene står nu på min konto, skriver Henrik, der ønsker alle en god jul, men hvad siger du?