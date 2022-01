Vild debat: Bro bliver gratis

Gælden på Kronprinsse Marys Bro på 1.1 milliarder er netop blevet betalt med penge fra staten, så nu er det gratis at køre på Kronprinsse Marys Bro. Broen forbinder Nordsjælland med Hornsherred. Men skal det også være gratis at køre fra Sjælland til Fyn?

- Så kan de gøre det samme med Storebæltsbroen næste gang

Sådan skriver Line S. i en meget populær kommentar (110 likes) på sn.dks Facebook om den ene af Danmarks to indenrigs-betalingsbroer - den der hedder Kronprinsse Marys Bro.

Broen er nemlig nu blevet gratis at køre på. Staten har simpelthen betalt gælden.

Storebæltsbroen kostede 26 milliarder

Siden åbningen i september 2019 har det ellers kostet 14 kr for en personbil og 41 kr for lastbil at passere - og Line er langt fra den eneste, der synes at folketingspolitikerne, der har droppet at hive penge ind for hver bilist, burde gøre det samme med Danmarks anden betalingsbro: Den over Storebælt.

Storebæltsbroen kostede 26 milliarder at bygge - halvdelen af prisen var jernbaneforbindelsen. I 2020 betalte bilisterne 2,5 milliarder i alt for at passere broen, og allerede i 2017 kunne nationen! bringe denne artikel:

Har betalt 42 mia for bro til 23 mia: Skal være gratis nu

Skel i familien

Og nu mener Line og en stor del af de 236 andre danskere, der har kommenteret at Kronprinsesse Marys Bro nu bliver gratis, at det er på tide at danskerne skal kunne køre gratis over Storebælt:

- Man skulle stille det op til høring i Folketinget for at se hvilke partier, der vil være med til at gøre Storebælt broen gratis for alle os i Danmark.

- Det er nu eneste indenrigs bro, der giver økonomisk skel mellem familie og venner og udgifter til og for erhverv og arbejdskraft, skriver Jan Ø således, og Anne B. har et forslag, der helt sikkert kan sætet gang i debatten:

Betal for at komme fra Amager til Sjælland

- Man kunne jo gøre Langebro, som forbinder Sjælland og Amager, til betalingsbro.

- Så kan det være at københavnerne fik øjnene op for hvad det betyder, skriver Anne, men hvad synes du?