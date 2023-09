Vild debat: Cola-sag i Højesteret

- Det gør jeg, fordi en betinget fængselsdom er urimelig og helt ude af proportioner.

- Han var under 18 år, han var ustraffet, døren var ulåst, og det var ikke hensigten at stjæle noget.

- Så jeg går efter, at han bliver straffri eller nøjes med en bøde. Til sammenligning får man typisk en bøde, hvis man stjæler for op mod 7000 kroner i en butik.

Bizar sag: Sodavandstyv i Højesteret

Drak de små - satte store tilbage

Sådan siger advokat Stephan Ravn Berg til TVSyd om at arbejde gratis for en af de tre unge mænd, der i april 2021 sneg sig ind i Skrydstrups tidligere skolebygning via en ulåst dør.

Den tomme bygning blev nemlig brugt som mødested for en forening, der havde tre rammer mini-coca cola (25 cl) sodavand stående.

Dem nappede de unge mænd, og selv om de stillede dem tilbage - sammen med nogle 1,5 liters flasker i stedet for dem, de havde drukket - fik de to ugers betinget fængsel i både byret og landretten.

Bla. fordi anklageren mener, at tyveriet var planlagt og begået i forening.

1200 kommentarer: Håber Højesteret kan se det

Men nu skal Højesteret så sætte et endeligt punktum i sagen i denne uge. Og ser man på de 1200 kommentarer, der er skrevet på TVSyds Facebook-profil, så bør landets øverste domstol, slette fængsels-delen:

- Jeg bliver hele tiden forundret, forbavset over strafferammen i Danmark.

- Nogle domme er skudt langt over målet, mens andre er skudt langt under, skriver Gitte B., der har fået 184 likes og Kirsten L. har fået 376 likes for den her:

Sådan er det - tag straffen

- Håber så sandelig, at Højesteret kan se at det er drengestreger, de har fortrudt..

- 'Straffen' har de allerede fået, skriver Kirsten, mens Thomas C er på anklagerens side:

- De må tage den straf og sådan er det, skriver Thomas.

En betinget fængselsdom kan ses på straffeattesten, og dermed stå i vejen for et job, siger den ene af cola-tyvene, men hvad mener du?