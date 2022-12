Vild debat: Dyr 'gave' til Zelenskyj

- Jovist er de dyre, men hvis vi opruster, er det så ikke netop for at beskytte os selv mod Kreml?

- Nu har vi jo solidarisk vist og givet støtte i månedsvis, er det så ikke kontraproduktivt og megafuckingdumt pludseligt at trække ud?

Retningen er sat forlængst

- Hvad ville vi forvente at vores regeringsleder signalerede udadtil, for sin nation, hvis vi var invaderet og under angreb?

- Det er en kompliceret konflikt vi alle sidder i, men retningen er sat for længst.

Provokerer igen: Fred

Fantastiske på slagmarken

Sådan skriver Philip K- i en af de - 989 kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om ukraines præsident Zelenskyjs juleønske til Danmark og vores nye forsvarsminister Jacob Ellemann: Artilleri.

- Du kender vores behov for Caesar-systemer, som har vist sig at være fantastiske på slagmarken.

Annonce:

- De er vitalt vigtige nu for Ukraine, og vi har brug for jeres beslutning om at sende Caesar-systemerne, sagde Zelenskyj via et videolink direkte henvendt til Ellemann i går, da der møde om netop hjælpen til Ukraine i Riga.

På tide at sige stop

Danmark har ifølge DR seks nye Caesar-haubitser. Det kraftige, langtrækkende kanoner, der er monteret på en pansret lastbil, og de skulle befinde sig i Frankrig, da de er spritnye og ikke er leveret til Danmark endnu. Men læser man videre i de mange kommentarer, så er der også en del, der synes våbene IKKE skal sendes til Ukraine:

- Nu er det efterhånden på tide at sige stop.

- Danmark skal ikke forære mere militært udstyr væk.

Det stopper ikke - det puster

- Hvis Ukraine gerne vil have mere militært legetøj, så må de jo bestille det ved producenten, skriver Tina V, og Nynne L. er heller ikke begejstret:

- Jeg er bange for, at vi er med til at smide brænde i bålet ved at fodre Ukraine med masser penge og våben.

- Det stopper ikke krigen, men puster til den, skriver Nynne, men hvad synes du den danske regering skal gøre?