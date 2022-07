Vild debat: Klamt og pinligt

- Mette, du er bare super.

- Tak. fordi du tager til Paris.

- Du er den bedste statsminister.

Så er valgkampen i gang

Sådan skriver Marianne M. i en af de - hold fast - 4000 kommentarer, der siden i går er skrevet på Mette Frederiksens Facebook-profil om hendes tur til Paris for at hylde Jonas Vingegaard. De fleste jubler over, at statsministeren har fundet tid til at deltage i festlighederne i byernes by. Men andre er mere forbeholdne:

- Så er valgkampagnen igang.

- Tak for sejren, Mettemor, skriver en anden af statsministerens Facebookvenner nemlig - og Nationen! har modtaget et brev fra Carsten T., der heller ikke er begejstret:

- Naturligvis er nordjyden Jonas Vingegaards toursejr en fantastisk sportslig toppræstation i verdensklasse og sportslig danmarkshistorie. Men det skal statsministeren overhovedet ikke blande sig i. Der er ingen, som har inviteret hende til Paris.

Annonce:

Klamt og pinligt

- Statsministeren skal da ikke rende rundt til alle mulige top-sportsevents, og kramme med vinderne. Det er klamt og pinligt, skriver Carsten, der mener, at Paris-turen er et stensikkert bevis på, at valgkampen allerede er gået i gang, og at Mette Frederisken vil tage populære Inger Støjberg (næsten nordjyde) og Danmarksdemokraterne på sengen med et lynvalg til september.