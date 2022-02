Vild debat: Ni los i røven

Der har aldrig før været så mange løsgængere i Folketinget, og mange mener, at de ni medlemmer burde forlade Folketinget og overlade deres pladser til en stedfortræder fra det parti, de blev valgt for

- Utroligt at dem, der forlader partiet. ikke giver deres mandater videre.

- Det er uden respekt for de mennesker der har stemt på dem.

- Men der er jo penge i skidtet.

Skulle smides ud

Sådan skriver Natasja H. i en kommentar på TV 2 Nyhedernes Facebook - en af de mange tusind, der er skrevet om de fem nye medlemmer i Christiansborgs løsgænger-klub har fået i denne uge. Faktisk er der nu rekordmange medlemmer af Folketinget, der ikke tilhører et parti - ni - og Natasja er så langtfra den eneste, der synes, løsgængeri er en uskik:

Tosser: Aldrig sket før

- De skulle smides ud af Folketinget, når de smutter fra det parti, som folket har stemt dem ind i.

- Pladsen skulle gives videre til en anden. Det er for nemt, skriver Gitte A. på DR Nyhedernes Facebook-profil, hvor løsgænger-debatten også fylder meget.

På Ekstra Bladets Facebook-side har mere end 2400 læsere skrevet lignende kommentar. Og 8417 har deltaget i en afstemning, som meget klart viser, at løsgængere skulle have 'et los i røven', som en Mathias T. formulerer det:

Vælgerne må hjælpe dem

- Hvis de ikke selv kan se, hvad den rigtige beslutning er, må vi vælgere hjælpe dem, skriver Mathias, og Dorthe S. siger 'Ja!! Stort og rungende JA'.

- Man vælges igennem det parti, man stiller op for.

- Når man så går i utide (uanset årsag), står vedkommende ikke inde for den politik, personen er valgt for.

- Alle, der går fra sit parti i utide, skal forlade Folketinget!!

- Så kan de stille op, hvor det passer dem til næste valg, og se, om de kommer igen, skriver hun, men hvad tænker du?