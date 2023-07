Vild debat om P-plads

- Det er uendelig trist at se marker plastret ind solceller, mens industriområdernes og byernes tage står uvirksomme hen.

- Solceller bør være tæt på forbrugsstederne, så derfor er det bare at komme igang.

- Samtidig kunne vores sløve politikere vågne lidt op og lade sig opdatere på muligheder og teknologi!

Ét ord går igen: 'Grimt'

Gæt et land: Verdens højeste elpriser

Vi smadrer naturen: 784 likes

Sådan skriver Jørgen B. i en af de - hold fast - 990 kommentarer, der er skrevet på TV2 Kosmopols Facebook-profil om at strøm fra solceller er blevet den 'afgrøde', der giver danske jordejere flest penge i lommen. Og at man i andre lande stiller krav om at f.ex. parkeringspladser med mere end 80 pladser, skal overdækkes med solceller.

I Tyskland har Huyndai lavet sådan en P-plads. Arkivfoto: Sebastian Willnow/picture-alliance/dpa/AP Images/Ritzau Scanpix

8200 likes: Men det er for dyrt

Jørgen har fået 784 likes for kommentaren. Opslaget har fået 8200 likes. Og Per S. har fået 94 likes for den her:

- Alt for smart til Danmark.

- Herhjemme smadrer vi naturen først, bruger en masse penge og tænker så først bagefter, om der var noget der kunne være smartere, skriver Per.

Omvendt el-regning: Mere end 40 milliarder

Landmandens nye afgrøde

De mange danske solcelle-marker skaber debat, der hvor de ligger/skal ligge. Og staten skal via Energinet bruge et gigantisk milliardbeløb på at bygge ledningssnettet om, så strømmen kan komme fra marken og ind til byerne, hvor strømmen skal bruges.

Alligevel peger solcelleeksperter på, at det handler om penge, når vi etablerer solcelle-marker i Danmark:

- Grundlæggende er det billigst at sætte solceller op på en mark, som det er nu.

- Det er der, konstruktionen koster mindst, og for landmanden bliver solcellerne den nye afgrøde på marken, siger Jens Wenzel Andreasen, der er professor ved DTU Energi og ekspert i solceller til TV 2 Kosmopol, men hvad siger du?

Gratis strøm i jysk by: God start