Vild debat om solcelle-støj: Noget værre fis

Danmark er blevet et solcelle-land - og her kl. 16.00 tirsdag kan de dække cirka 40 procent af vores strømforbrug. Men larmer de?

- Vi bor ved et solcelleanlæg - og der er ingen lyd fra det.

- Overhovedet.

- Det' noget værre fis, at de siger det larmer.

- Hør selv......

På energinet.dk kan man se hvor meget strøm danskerne bruger - og hvor meget af den, der kommer fra solceller.

Siger ikke en lyd

Sådan skriver Camilla G. i en af de 316 kommentarer, der er skrevet på TVSyds Facebook-profil om nogle naboer til solcelleparken i Vandel, der har klaget over solcellelarm om natten.

Ifølge firmaet der ejer det elproducerende anlæg handler det om, at kølingen af udstyret larmer. Og de meddeler, at den nu er slået fra om natten.

Men Camilla er langtfra den eneste, der kan kalde sig 'solcellenabo uden støjgener':

Jeg kan ikke mærke noget

- Hvad er det der larmer fra solceller?

- Har haft solceller i snart 8 år, og de siger ikke en lyd, skriver Per H. og bruger ialt 5 spørgsmålstegn.

- Hm, hvordan kan solceller larme?

- Mærkeligt at mig som bor i Tinglev ik' kan mærk' noget, skriver Jens S. og Jette K. fatter heller ikke en lyd:

Sker det andre steder?

- Hvad var problemet og hvordan er generne blevet afhjulpet ?

- Det kunne da være fint at vide ifald det sker andre steder, skriver Jette, og her kommer du ind i billedet, for der er efterhånden ret mange danskere, der har solceller ind på livet - og politikerne synes der skal mange flere op.

PFAS i vindmøllevinger: Meget lavt niveau