Vild debat om vejrudsigt

Vejrudsigten er realistisk

Klimaprognoser er en omfattende proces, og vi bruger flere forskellige modeller til at give det mest nøjagtige billede af fremtidens klima.

For at lave en klimaprognose for 2050 skal vi kombinere det globale og det lokale billede. Så kan vi sige noget om globale ændringer, men også vejrudviklingen i for eksempel Bergen. Denne viden giver os det bedst mulige beslutningsgrundlag for tilpasning til fremtidens klima.

Enkelt forklaret kombineres to metoder for at nedskalere de globale klimamodeller til norske forhold. Den første bruger regionale klimamodeller, der ligner dem, vi bruger til vejrudsigter. Den anden metode er baseret på historiske vejrdata, om hvordan klimaet i forskellige dele af Norge har været og er.

Metoderne supplerer hinanden og giver et godt billede af, hvilken slags klima vi kan forvente forskellige steder i Norge.

På baggrund af dette skabte klimavidenskabsmand Hans Olav Hygen og meteorolog Kristian Gislefoss et scenario for, hvordan vejrforholdene i slutningen af ​​august kunne se ud i 2050.

Vi kan ikke sige, om der vil være tørke eller regn den uge om tredive år. Men vi ved meget baseret på statistikken. Landskabet vil ikke ændre sig, Dovre vil ikke være faldet.

Fremskrivningerne fortæller os, at vi kan forvente en generel temperaturstigning på mellem 2 og 3 grader.

Selv i dag oplever vi vedvarende højtryk, der forårsager tørke og voldsom regn, der fører til overfladevand og oversvømmelser. Baseret på denne viden skabte vi et scenario, der viser nogle af de ekstremer, vi kan forvente.

Ikke alle ekstremer sker sandsynligvis på samme tid, men vejrudsigten er realistisk.

FN's klimapanel bruger forskellige scenarier for det fremtidige klima. Alle disse viser øgede temperaturer frem mod 2050, og forskellen mellem dem er mindre end naturlig variation og usikkerhed.

I årtierne efter 2050 er der imidlertid betydelige forskelle mellem de forskellige scenarier.

Kilde: MET.no