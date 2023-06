Vild debat: Snydt for 9,50 kr.

Det går lynhurtigt i de nye pantmaskiner, der kan tage hele sække med tom pant-emballage. Så hurtigt, at tælleren kan have svært ved at følge med

- Hvis jeg havde 1000 kroner i pant og blev 'snydt' for 14 kroner, men sparede 1 time på at stå og få fedtede fingre og proppe dem enkeltvis ind i en automat, ville jeg være glad.

120 enheder i minuttet

Sådan skriver Kim F. i en den pt mest populære af de - hold fast - 872 kommentarer, der er skrevet på TV 2 Nyhedernes Facebook-profil om den mega-pantmaskine, der er åbnet på Nibevej i Aalborg.

9,50 og 14 kroner

Og de 9 kroner og 50 øre, maskinen snød Niels for, da han pantede for 154 kroner forleden Plus de 14 kroner, maskinen udbetalte for lidt, da TV 2 Nords pantreporter testede og smed pant for i alt 1043 kroner ind i hullet:

- Det er en teknik, der kører vildt hurtigt derinde.

- Vi tæller over 120 enheder i minuttet derinde ved hjælp af scanninger.

- Og det er en såbar teknologi, forklarer driftsdirektør Jesper Larsen fra Dansk Retursystem til TV 2-stationen, der kan fortælle, at Niels fik sine 9,50 kr tilbage, da han klagede.

Det smarte er at man ikke tæller

Læser man videre i de mange kommentarer, så er der mange, der skriver om snyd i pantmaskiner - og ikke kun i de store, der kan tage tom emballage i sækkevis. Men Kim er ikke den eneste, der synes tid er penge:

- Det smarte ved disse pantstationer forsvinder desværre fuldstændig, hvis man skal tælle alt op inden.

Så er tid penge?

- Man skal nok gøre op med sig selv, om den sparede tid ift at aflevere pant er givet godt ud, når man ikke får talt det hele op, skriver Micha F., der har fået næstflest (90 likes), mens Rene K. har fået 22 storgrinende smileys for den her:

- Selvfølgelig tæller man sin pant op inden de bliver smidt i maskinen, skriver Rene, men hvad med dig?

