Vild formue: Passerer 9000 milliarder

Torsdag kom det frem, at Danmark har 52 milliarder mere på bankbogen, end vi havde regnet med. Oppe i Norge er de overraskede over Oljefondet, der er blevet 700 milliarder mere værd i 2022

- Hvad sker der med Oljefondet?

- De har nu skrabet 13.000 milliarder (norske) kroner sammen.

Sådan skriver Svein B. i en kommentar på det norske finansmedie E24s Facebook-profil om den helt ufattelige formue Norge sidder på i den statslige Oljefondet.

For pengetanken - der som navnet antyder har nydt godt af stigende energipriser i 2022 - har igen-igen sat rekord i værdi.

Gigant jubler: 350 mio kr. - hver dag

10.000, 11.000, 12.000 og nu 13.000

I 2019 passerede fonden 10.000 milliarder NOK(6900 danske milliarder), i 2020 oversteg fondens værdi 11.000 milliarder NOK (759 milliarder danske), og i 2021 passerede fonden 12.000 milliarder NOK(828 mia DKR) og nu har værditælleren - som du og alle andre kan følge her - altså for første gang passeret 13.000 milliarder norske kroner.

Annonce:

Ejer 1,5 procent af aktierne

Det svarer med dagens kurs til 8970 milliarder danske kroner, og oliefonden står i dag som ejer af omtrent 1,5 pct. af verdens samlede aktier, skriver Energiwatch:.

- Utroligt at regeringen og flertallet i Stortinget ikke kan gøre strømstøtten bedre, stoppe rentestigningerne og få madpriserne underkontrol, fortsætter Svein sin kommentar, selv om den norske regering faktisk har afsat 23 milliarder til strømstøtte til borgerne sidste år.

Kan beholde enorme overskud

A/S Norge tjener for tiden

I Danmark er der lige nu debat om, hvordan det prisloft på el, som EU indførte, skal udmøntes. Tanken er at de selskaber, der har tjent overnormale profitter på energi, skal givet noget af deres overskud tilbage til kunderne.

- AS Norge tjener meget mere på eksport af gas for tiden, skriver Halvdan S. i en anden kommentar på E24.no's Facebook, men hvad synes du?

Dyrt: El-kunder får 23 milliarder retur