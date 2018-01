Vild jubel: Men bliver Oprah en bedre præsident end Trump?

- Oprah, jeg har lige hørt din tale til Golden Globes.

- Og jeg fik en klump i halsen - du var fantastisk.

- Stil op som præsident.

Oprah gør ting der gør Amerika stort

Sådan skriver Linda D på talkshow-værten Ophrah Winfreys Facebook-proful i en af de 1721 kommentarer, hendes tale om bl.a metoo-bevægelsen til uddelingen af Golden Blove-priserne i går har fået. Og Linda er ikke den eneste, der krydser fingre for at Oprah - der tilbage i marts 2017, sagde at Trumps sejr havde fået hende til at overveje et embede - skal gå efter verdens mest magtfulde post:

Oprah/Michelle 2020 — Sarah Silverman (@SarahKSilverman) January 8, 2018

- Du er en beundringsværdig og begavet kvinde.

- Når jeg lukker mine øjne og forestiller mig, at det er dig, der leder dette land, ser jeg kærlighed, logik, og medfølelse for mig.

Du har hjulpet millioner

- Det er lige den slags, der gør Amerika stort, skriver JoAnna RD i sin kommentar, og Marie VD er enig:

- Trump har vist, at man ikke behøver være politiker for at blive præsident.

- Du har ændret utallige menneskers liv - inklusiv mit, da jeg var gæst i dit show - og jeg er bare en af millioner, som du har inspirerert og hjulpet, skriver Marie.

