Vild luksus: Ikke sket i 118 år

- 2022 har været et betydningsfuldt år for Rolls-Royce Motor Cars.

- Ikke alene lancerede vi Spectre, vores første fuldt elektriske seriemodel nogensinde.

- 2022 var også det første år nogensinde, hvor vi har leveret mere end 6.000 biler.

Sådan siger Torsten Müller-Ötvös, luksusbilmærket Rolls-Royces topboss, i en pressemeddelelse om 2022, der satte rekord.

For mens andre bilmærker har kæmpet med at holde produktionen kørende og brugt mange kræfter på at overbevise kunderne om at slå til - bilsalget er fex faldet 20 procent i Danmark - så har det britiske (men i dag BMW-ejede) luksusmærke, der blev grundlagt i 1904, sejret på især det europæiske marked. Salget er nemlig steget otte procent, trods pandemi og krig i Ukraine:

Seks en halv mill - så er der plader på

- Vi er nu 2500 medarbejdere på fabrikken i Goodwood.

- 150 af dem er nyansatte i 2022, skriver firmaet, der ifølge Alexander Wiese fra My Garage skal have seks en halv million kroner inklusive afgifter for den billigste model på danske plader.

En trøste-Rolls

Ifølge den officielle bilsalgsliste, var der ingen der smed den håndfuld+ millioner i Danmark sidste år, men prisen er dog ikke noget problem for fodboldspiller Cristiano Ronaldos kæreste, der nok synes at VM-nedturen skulle trøstes.

