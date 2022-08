Vild melding

I sidste måned sagde Putin, at han gerne ville sende gas til Tyskland og Europa gennem gasledningen Nordstream 2. I dag siger viceformanden for det tyske parlament 'ja tak'

- Økonomiministeren skal gøre alt for at sikre, at vi har mere energi til rådighed.

- Vi skal derfor åbne Nord Stream 2, så hurtigt som muligt for at fylde vores gaslagre til vinteren.

Det ene rør er ikke mere umoralsk end det andet

Sådan lyder det i dag fra det tyske regeringsparti FDPs Wolfgang Kubicki, viceformand i det tyske parlament, til journalister fra RedaktionsNetzWerk Deutschland (RND). En melding, der har givet genlyd flere steder i Europa - bl.a. i Ukraine.

I dag får Tyskland gas via Nordstream 1, mens den spritnye rørføring Nordstream 2 aldrig er kommet i gang.

Sådan ser den russiske gas-eksport til Tyskland ud lige nu. Kilde: Den tyske regering

Putin er klar til at åbne

Men Wolfgang Kubicki mener altså, at situationen i Tyskland er så alvorlig - gaspriserne truer både private og erhvervsliv fordi gasimporten i Nordstream 1 er på 20 procent af det normale - at Rusland skal have lov til at sende gas via Nordstream 2:

Annonce:

- Gassen fra Nord Stream 2 er ikke mere umoralsk end gas fra Nord Stream 1, sige viceformanden.

Sammenligner Tyskland med en narkoman

Putin sagde for en måned side, at sanktionerne gør det vanskeligt at sende gas via Nordstream 1 - og han nævnte Nordstream 2 som en mulighed.

Totalt irrationel opfordring

Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, har i dag straks reageret på den prominente tyske politikers krav:

- Opfordringer fra nogle tyske politikere til at lancere Nordstream 2 i et stykke tid og lukke den senere er totalt irrationelle.

- Det minder om stofmisbrug, som når en person siger 'bare en sidste gang! - uden at indse de ødelæggende konsekvenser af hver 'sidste gang'.

- Afhængighed af russisk gas er dødelig, skriver den ukrainske minister, men hvad tænker du?

Krise: Tyskland satser på A-kraft