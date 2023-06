Vild onsdag: 35 kr. for én kilowatt-time

- De to dage (10. april og 10. maj red.) viser, at elsystemet i de her år er under enorme forandringer.

- Vi er meget hastigt på vej mod, at vindmøller og solceller laver langt det meste af vores strøm.

- Det flytter rundt på nogle af de grundpiller, som i årtier har sikret vores daglige elforsyning.

God forretning: Sælger gammel strøm

Fik penge for at bruge strøm

Sådan siger afdelingsleder Thomas Dalgas Fechtenburg fra det statslige Energinets kontor for systemydelser til mediet Energiwatch.dk om de gigantiske prisforskelle, der kan være i et land med et elsystem, der satser på på sol og vind.

For nogle dage skinner solen samtidig med at vinden blæser. Og det skete f.ex d. 10. april, hvor man kunne få 16 kroner for at bruge en kilowattime. Årsag: Der var for meget strøm i det danske net. De 16 kroner er ifølge mediet cirka 16 gange over den tidligere rekord.

Onsdag d. 10 maj: Fik 350 kr for at lave en kilowattime

Men bare en måned senere var situationen helt omvendt. I løbet af onsdag d. 10 maj gik det ellers fint med vejret, men så løjede vinden af - og så kunne en elproducent pludselig få 35 kr for en kilowatt-time.

Heldigvis var der nogen, der godt ville sælge til den pris, men ifølge Energiwatch.dk kunne vi have stået i en situation, hvor nogle danske el-kunder var blevet koblet af.

Nul strøm: Alle bør have en plan B

Skal genopfinde sikker elforsyning

I september udgav Energinet en analyse om de 38 strømløse minutter, en gennemsnitsdansker vil opleve i 2032. I 2021 oplevede en dansker i snit 22 cirka minutter uden strøm.

Stine Grenaa Jensen, vicedirektør og leder af Energinets afdeling for Systemudvikling, sagde dengang, at Danmark - som om få år vil få en endnu større del strømmen komme fra vind og sol, der bliver produceret på både på steder og tidspunkter, hvor det ikke nødvendigvis matcher forbruget - skal genopfinde elforsyningen:

Mere strøm over større afstande

- Det kræver ikke bare, at vi udbygger og forstærker elnettet, så vi kan transportere meget mere strøm over meget større afstande, men også at vi på mange måder skal genopfinde den måde, vi sikrer danskernes elforsyning, sagde vicedirektøren, der har regnet på hele 35 forskellige 'klimaår', hvor vind, sol, regn mv. varierer, beregnet flere hundrede scenarier med forskellige udfald af kraftværker og andre hændelser i elsystemet.

Nabo: Hellere a-kraft end vindmøller

De ekstreme scenarier

- I 80 procent af alle scenarier er der fuld effekttilstrækkelighed til alle danskere i alle årets timer.

- I 80 procent af alle scenarier er der fuld effekttilstrækkelighed til alle danskere i alle årets timer.

- I de resterende 20 procent kan der opstå situationer med manglende effekttilstrækkelighed – fra ganske små forstyrrelser til mere ekstreme scenarier, hvor der i mørke og vindstille timer kan opstå effektmangel, skrev Energinet