Vild prisforskel: Jyder ramt

Folk i Jylland betaler i dag 738 procent mere for strømmen end folk på Sjælland. Det skyldes bl.a. billig strøm fra svenske atomkraftværker

- Den historisk store prisforskel på elkunder i Øst- og Vestdanmark skyldes bl.a., at elkunder øst for Storebælt og i det sydlige Sverige for øjeblikket nyder godt af billig svensk kernekraft.

- Og minimal afsætning (eksport af strøm red.) fra Sjælland til det tyske marked.

Sådan skriver mediet Finans.dk om den enorme prisforskel, der er på strøm i de sjællandske og jyske stikkontakter i dag. En prisforskel, der ifølge mediet er på voldsomme 738 pct. i Østdanmarks favør.

Sådan ser det ud i Sverige i dag. Screenshot fra Svenske Kraftnet

Så meget akraft har Sverige og Finland

Og et kig på Energinets svenske kollega, Kraftnets, el-produktions-oversigt, Kontrollrummet, viser da også, at Sverige i dag får 26 procent af strømmen fra atomkraft.

Og at Finland, som er koblet sammen med Sverige, får hele 35 procent af strømmen fra landets atomreaktorer. Og det kommer åbenbart folk på Sjælland og øerne til gode, som man se på det her kort over priserne i de forskellige områder:

Prisen på strøm varierer en del i de forskellige prisområder i dag. Screenshot fra Svenske Kraftnet

Mindre forbrug og gasturbiner

I går udkom Klimarådet, der rådgiver regeringen om den grønne omstilling, med en analyse om fremtidens elforsyning i Danmark. En analyse om de problemer, der kan opstå når solceller og vindmøller i fremtiden skal levere endnu mere af den danske strøm.

Og varme sten

Klimarådets løsning er at skrue forbruget ned i pressede perioder, og at gemme strøm, når der er mere strøm i systemet, end der skal bruges.

For eksempel ved at varme sten op, skriver Ritzau, der også nævner rådets tredje løsning: gasturbiner, der kan træde til og producere strøm de få timer om året, det er nødvendigt, men hvad tænker du?