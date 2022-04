Vild protest

- Når det igen er folkesundhedsmæssigt forsvarligt, vil der være nogle, der starter op.

- De vil have nogle specialprodukter, som der formentlig stadig vil være efterspørgsel på.

Sådan lød det forleden fra fødevare-,landbrugs- og fiskeriminister Rasmus Prehn, da det kom frem at 13 minkavlere, vil have gang i produktionen igen.

Minister ser fremtid for minkavl men kun én procent vil fortsætte

Mette siger ja: Mink-avl kan komme tilbage

Nej tak til mink i bure

Minkerhvervet er pt ulovligt, og hele 1246 minkvirksomheder har søgt nedlukningserstatning. Men udsigten til at der igen kommer dyr i de danske minkbure fik i dag medlemmer af dyrevelfærdsorganisationen PETA og Dyrenes Alliance til at smide tøjet og hælde rød maling over sig foran Folketinget:

- Dyr på pelsfarme lever et liv med vanrøgt og skader, hvor de er presset sammen i golde bure, hvor de ofte bliver ofre for sygdomme, siger PETA’s næstformand Mimi Bekhechi i en mail til nationen!, hvor de indtrængende opfordrer den danske regering til at sige nej til mere minkavl i Danmark.

Læserne sagde OK i efteråret

I efteråret 2021 deltog næsten 25.000 nationen!-læsere i en afstemning om minkavl i Danmark, og flertallet var klar til at tillade det igen, men hvad siger du?