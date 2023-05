Vild regel: Måtte prøve én sko i butik

- Jeg prøvede sko i en Office-skobutik i går.

- De ville kun lade mig prøve én sko af de par, jeg kiggede på.

- Det var åbenbart deres nye politik.

- Jeg blev lidt trist indeni.

Butikstyverier

Sådan skriver engelske Jessica S. i en twitter-kommentar om butikker, der i stigende grad er plaget af butikstyve - og derfor sikrer deres varer ekstra omhyggeligt.

SuperBrugs-chef: Nemt at være butikstyv

Mediet Sky News har således fortalt om supermarkeder, der stiller tomme kaffe-dåser på hylderne, så de ikke forsvinder ned i kundernes tasker. Og skokæden Office/Offspring bekræfter over for mediet, at der er enkelte af deres over 100 butikker, der fra tid til anden, har haft en 'kun-én-sko-prøveregel'. Men tilføjer, at det stopper nu:

I Danmark blev der i første kvartal 2023 anmeldt 5.960 butikstyverier. I første kvartal 2021 var det tal 3.735 butikstyverier. Kilde: Danmarks Statistik

Det ophører straks

- Dette er ikke vores politik, og vi har instrueret alle butikker om straks at ophøre med denne praksis.

- Hos Office/Offspring sigter vi efter at give vores kunder en god shoppingoplevelse, uanset om det er i butikken eller online.

- Og vi lytter til vores kundefeedback og gennemgår og tilpasser regelmæssigt vores politikker i overensstemmelse hermed.

- Det er kundefeedback, der hjælper os med at forbedre os, meddeler skokæden, men hvad siger du?