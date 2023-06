Vild sms: Jarlov stiktosset

- Sæt din telefon på 'forstyr ikke om natten.'

- Med undtagelse af udvalgte numre/kontakter.

- Nemt.

Stop det - vil ikke være en del af det

Sådan skriver Hansen Damsgaard i en af de mere end 100 kommentarer, der er skrevet på Twitter til politiker Rasmus Jarlovs klage over at modtage en sms kl. 04.16 i nat. Fra en journalist:

- Debatten i Folketinget sluttede kl. 1.20 i nat. Jeg var hjemme kl. 2.

- Tog afsted hjemmefra igen kvart i otte.

Kursus i 'lydløs'

- Jeg ved ikke, hvad journalister tænker på, når de forsøger at kontakte os kl. kvart over fire om natten, og jeg vil ikke være en del af det.

- Stop det, skriver Jarlov, men Hansen er ikke den eneste, der synes, politikeren skulle bruge de muligheder, der er i moderne telefoner:

Dårlig opførsel

- Skal du have et kursus for at sætte den på lydløs, flightmode eller bare 'helt' slukke for den, skriver Ulrik J. i en anden kommentar, men Rasmus Jarlov skriver, at han faktisk har sat sin telefon på lydløs.

- Men det er stadig dårlig opførsel, skriver Jarlov.

Nationen! har adskillige gange modtaget breve fra borgere, der klager over sms'er fra myndigheder sent om natten, men hvad tænker du?