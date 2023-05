Vild stigning: Advarer

- Livet på landet har de senere år været på fremmarch, fordi flere og flere drømmer om mere plads, åbne vidder, mere natur, et par dyr og måske lokalt producerede fødevarer.

- Det har skabt liv og udvikling i områder af landet, der i den grad har behov for ny tilflytning.

- Den tendens risikerer at blive ødelagt med de nye regler.

Advarer: Vilde stigninger kan betyde frasalg

Sådan lyder det nu fra 31 borgmestre, der - i et brev til regeringen - nu blander sig i de nye skatteregler for mindre landejendomme. I weekenden skrev parret Anne og Anders til nationen! om at deres ejendom - som de i dag betaler 2500 kr for i ejendomsskat pr år - står til at stige til 35.000 kr. Og det nok vil betyde, at de bliver nødt til at flytte.

Øvbrev: Har vi knoklet forgæves?

Det giver mere landbrug - og mindre natur

Og borgmestrene frygter også, at de nye skatteregler vil smadre manges drøm:

- De vilde stigninger i grundskylden kan nemlig betyde, at flere ser sig nødsaget til at sælge jord fra til større landbrugsbedrifter - enten med det samme eller når ejendommen skal handles igen.

- På sigt vil det omdanne landområderne til store landbrug og så 'parcelhuse' på landet med meget lidt jord, da kun få private har råd til at eje højt beskattet jord, skriver borgmestrene.

En tredje kategori?

Sådan ser det brev ud, som Anders og Anne - og 14.000 andre ejere af mindre ejendomme har modtaget.

Parret synes, at politikerne burde overveje at indføre en helt ny skattekategori, der støtter alle de familier, som har modet til at flytte til de ukendte små lokalområder og totalrenovere gamle slidte landejendomme: Den tredje kategori kunne kaldes naturejendomme, skriver Anders og Anne, men hvad siger du?