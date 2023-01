Vild topchef: Indfører store bededag i 41 lande

I Vejle har han 40 medarbejdere. Rundt i verden har han andre 40, og de har fået besked om, at de fremover altid har fri store sededag PLUS dagen før store bededag

- Vores medarbejdere arbejder hårdt og skal kunne mærke, at vi er der for dem.

- Og derfor er vi meget bevidste om at få skabt balance mellem arbejde og fritid.

- Pausen og luften skal være der, for at præstationen kan være i top - og hos Green Energy/MIPV.pro passer vi på, at det ikke flyder sammen.

Klart negativt: Fårup Sommerland reagerer

Giver regeringen fingeren

Sådan lyder det fra Karl Andreassen, direktør i et norskejet solcellefirma, med hovedkontor i Vejle. Og afdelinger i 40 lande rundt omkring i verden.

Karl - der i dag har sendt en pressemeddelse med overskriften 'Vejlefirma giver regeringen fingeren' - fortæller til nationen!, at han efter at have læst om baggrunden for store bededag har besluttet at gøre tre ting:



Beholder fridag, får ekstra fridag - i hele verden

1. De ansatte i Danmark får fremover altid fri på den dato, der skulle have været store bededag. Det er den fjerde fredag efter påskem og Karl vil fremover kalde Store Energidag.

2. De 40 ansatte i Danmark får derudover en ekstra fridag, der kommer til at ligge dagen før store bededag.

3. De to fridage, der altså falder den fjerde torsdag og fredag efter påske, gælder medarbejdere i alle 40 lande.

Stress og arbejder røven ud af bukserne

- Det moderne samfund er et stresset samfund, hvor medarbejdere arbejder røven ud af bukserne. Det samme gør vores medarbejdere.

- Men mennesker har behov for tid til samvær uden tanke for optimering af dem selv og arbejdet.

- Og for at bevare meningen, glæden og fællesskabet i arbejdslivet kan vi med fordel indføre to fridage – for det vil give en højere kvalitet og større trivsel i arbejdet, siger Karl Andreassen, der håber at flere virksomheder vil følge trop.

I går fortalte Martin Thorborg, der ejer Dinero, at hans medarbejdere også beholder store bededag, men hvad tænker du?

