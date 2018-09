Vild tribune-plan: Mange politikere er jo dygtige musikanter

- Alternativet vil delegere den politiske samtale ud til borgerne, og udvikle det repræsentative demokrati til et involverende demokrati.

- Folkevalgte skal lytte til borgernes ønsker så afstanden mellem borger og folkevalgte reduceres, og den demokratiske deltagelse foldes ud.

Borgerne bestemmer temaerne

- For at skabe reel mulighed for deltagelse i den politiske samtale skal borger-inddragelse være en fast del af den politiske proces, hvor løsninger og ideer opstår ud fra borgernes input.

- Og for at fremme borgerinddragelse vil Alternativet opføre en moderne 'Borgertribune' på Christiansborg, der skal åbnes op for borgerne.

Sådan indleder Sikandar Sikandar Siddique, folketingskandidat for Alternativet, et debatindlæg

Hans argumenter fortsætter således:

Det skal foregå lige foran Folketinget

- Borgertribunen er et moderne amfiteater, hvor der, som på folkemøderne på Bornholm, holdes politiske og borgerlige arrangementer, temamøder, høringer og demokrati-eksperimenter mv.

- Borgertribunen bliver en fast tilgængelig del af folkestyret, hvor den politiske ide- og beslutningsproces udvides.

- Civile repræsentanter bestemmer mødetemaer, og borgere og folkevalgte deltager med lige taleret.

- Borgertribunen skal, med respekt for kulturarven, opføres i hjertet af folkestyret, på Christiansborgs Ridebane, der under enevælden bl.a. blev anvendt til store nationale folkefester med bespisning.

- Alternativet vil med Borgertribunen genskabe inddragelsen af borgerne i et moderne folkestyre.

- Borgertribunen skal ikke alene anvendes til politiske debatter, også faglige debatter, der bør have politiske bevågenhed, skal klæde de folkevalgte på, så der skabes et nuanceret og perspektiveret ”folke-oplyst beslutningsgrundlag”.

Afstanden skal være mindre

- Som royale kroninger engang afholdtes på Ridebanen kan der afholdes festlige events på Borgertribunen, f.eks. nationale fejringer, kongelige, kulturelle, sportslige, gastronomiske og relevante teater-, teknik- og markedvents mv.

- De folkevalgtes deltagelse er positive demokrati tiltag, der reducerer afstand mellem borger og folkevalgt.

Folketinget har også en del musikalske talenter

- Mange borgere vil sikkert gerne drikke en vand og få en politisk snak. Mette Frederiksen, Naser Khader og Inger Støjbjerg mfl. kan svinge både vegeburger, pølser og politiske synspunkter over disken.

- Alternativister og musikalske MF’ere kan levere synspunkter, musik, og underholdning. Vi ved nemlig fra TV, at Folketinget har en del musikalske talenter, skriver Sikandar, der glæder sig til at se, hvad du mener om hans forslag.