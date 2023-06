Vild Trump-måling: Stop

Næsten halvdelen af amerikanerne mener, at Trump skal stoppe sin valgkampagne. Men ligeså mener mange, at anklagerne mod ham er politiske

'Tak, fordi du er den voksne i rummet.'

'Jeg ønsker held og lykke.'

Stop - i respekt for embedet

Sådan skriver FP Smith i en populær kommentar på den republikanske præsidentkandidat Asa Hutchinsons Twitter-profil. Asa opfordrer nemlig den tidligere præsident til at droppe valgkampagnen:

'Den her anklage er alvorlig - og bør behandles seriøst.'

'Og det betyder, at Donald Trump - i respekt for præsidentembedet - afslutter sin kampagne,' lyder det således fra Asa, der er guvernør i Arkansas og ikke spås mange chancer for at blive sit partis kandidat.

Trump-tiltalen bliver et politisk våben

Annonce:

Anklagerne er politiske

Men Twitter-profilen 'Republikanerne mod Trump' bakker op og skriver 'Tak for dit lederskab' til Asa. Og en måling fra ABCNews/Ipsos viser faktisk, at selvom der er ret mange - 47 procent - af amerikanerne, der mener, at sagen er politisk motiveret (37 procent gør ikke), så synes 47 procent, at Trump skal droppe sin valgkampagne.

38 procent mener dog ikke, at sagen skal have lov til at sætte en stopper for Trump, men hvad tænker du?