Vild udvikling: Lejligheder revet væk

Nykøbing Falster oplever et opsving efter nogle hårde år. Butikslokaler bliver lejet ud, og samtlige 52 lejligheder i et en spritny ejendom ved havnen er lejet ud.

- Det rigtig dejligt, at se en by med liv i.

Sådan skriver Kirsten M. i en kommentar på Folketidendes Facebook om at der efter nogle hårde år er kommet gang i Nykøbing Falsters gågade, forstået på den måde, at de flere og flere butikslokaler nu er lejet ud.

Et andet billede

- Når man går en tur gennem gågaden i Nykøbing, er der ikke meget, der står tomt.

- For fire-fem år siden var det et andet billede, og stemningen var en anden, siger Mads Stærk, der er ansvarlig for forretningsudvikling og iværksætterrådgivning hos Business Lolland-Falster til avisen.

For bare seks år siden var Ekstra Bladet på besøg på 'sydhavsøen', der var præget af krise og nedtur, men stemningen er i den grad vendt - hos Nykøbing Falsters Boligselskab, kan man nemlig også mærke opsvinget.

Lige i smørhullet

Interessen for en nybygget ejendom med 52 lejligheder - tæt på byens havn - har været så voldsom, at folk stod på venteliste. Ikke kun lokale, men også tilflyttere fra andre kommuner:



- Boligerne ligger tæt på indkøbsmuligheder, havnen, skoven med mere, og når det nye havneprojekt på sigt tager form, vil boligerne jo også ligge attraktivt i den sammenhæng. Man kan godt sige, at de ligger lige i smørhullet, siger Lis Bentin, der er direktør i boligselskabet, der har sendt et par billeder af succeshuset til nationen!