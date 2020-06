Vilde målinger: Mette stråler

To tvær-europæiske målinger giver den danske regering topkarakter for håndtering af corona-pandemi.

- Jeg er en af dem i frontlinien.

- Gjorde det gerne Mette.

- Især med dig ved roret.

- Tak for din ildsjæl igennem dette.

Leder i den rigtige retning

Sådan skriver Martin C i en af de seneste 'mest relevante'-kommentarer, der er skrevet på statsminister Mette Frederiksens Facebook-profil.

- Det er altså dejligt med et rigtigt menneske som statsminister, som viser hvem hun er og ved hvad et par sko koster.

- Det er hårdt arbejde og jeg er sikker på det også er svært - men du viser hvordan man leder i den rigtige retning.

Du har passet godt på os

- God sommer, Mette, skriver Thomas P i en anden populær kommentar (166 likes og 26 hjerter), og Kamma Ss ord er også populære:

- Tak til Mette Frederiksen.

- Fordi du har passet så godt på os...ellers havde det gået helt galt, skriver Kamma.

Og rosen til Danmarks statsminister kan også aflæses i to tvær-europæiske undersøgelser - foretaget i april og maj . men udgivet i sidste uge.

Danskere mest tilfredse

I den her fra Eurobarometer, som er foretaget blandt borgerne i 21 EU-lande , kan man således læse, at den danske befolkning havde den højeste tillid af alle til sundhedsmyndighedernes informationer om covid-19 i slutningen af april. Undersøgelsen viser også, at danskerne var mere tilfredse med deres regerings håndtering af epidemien end alle andre.

Og i denne - fra The Datapraxis/YouGov, som er foretaget i ni europæiske lande - kan man læse, at hele 60% af danskerne har fået større tillid til regeringsmagten.