Vildt: Dropper gigantisk vindmøllepark

- Vi trækker ansøgningen om Vindpark Gretas Klackar 2 tilbage.

- Vi mangler klare signaler om, at et flertal i Söderhamns kommunalbestyrelse ønsker at støtte projektet.

Vil ikke have 250-300 meter høje vindmøller

Sådan lyder det nu fra Svea Vind, der tager konsekvensen af den folkelige modstand mod vindmøller og efterårets markante skift i svensk energi- og klimapolitik.

Annonce:

Svea Vind ville have sat minimun 30 eller helt op til 62 vindmøller af den store slags op i Østersøen - 30 kilometer ude fra byen Söderhamn og 25 kilometer fra fastlandet. Vindmølleparkens 250-300 meter høje møller skulle have leveret 600 mwh - eller det samme som den største danske vindmøllepark Kriegers Flak, der leverer strøm til 600.000 husstande, når det blæser.

Men ved en folkeafstemning, der foregik samtidig med det svenske valg i september, sagde borgerne i Söderhamn Kommune nej.

'Rungende' nej

270 milliarder: Total ændring

Nu ramler korthuset

Septembervalget betød iøvrigt også at Sverige fik ny regering - en regering, der er parat til at støtte atomkraft med hundredevis af milliarder. Og som samtidig kræver, at vindmølleejere betaler en større del af regningen for at udbygge elnettet. Og på Facebooksiden Motvind Sverige bliver Svea Vinds besked mødt med jubel:

- Perfekt. Korthuset begynder at falde sammen, skriver Jonas K. således og Göran B. er også lykkelig:

- Ethvert stoppet vindkraftprojekt er til virkelig glæde og gavn for miljøet og dyrelivet, skriver han, men Martin F. tror at det handler om at den nye regerings politik er ved at slå igennem:

Sund fornuft eller manglende statstilskud?

- Skyldes det sund fornuft ELLER er det på grund af de statstilskud, der er udløbet, skriver Martin.

Annonce:

I Danmark skal vindmølle- og solcelleejere iøvrigt også til at betale mere til elnettet fremover. Til stor fortrydelse for bla. energimilliardær Knud Erik Andersen fra European Energy, der for tre uger siden klagede sin nød og fortalte, at det vil betyde færre solcelleparker.

Skal selv betale: Milliardær klager

A-kraft ved Øresund: Borgmester siger ja