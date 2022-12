Vildt foto: Kan koste milliarder

- Vil du have billeder af trætransport?

- Det ser vildt ud.

Bæredygtigt, grøn energi

Sådan skrev en læser, der ønsker at være anonym af hensyn til stemningen i havnebyen Hundested i Nordsjælland, til nationen! for en god måneds tid siden. Læseren havde netop læst Er træstammer grøn energi? og sendte to billeder og denne 'billedtext':

- Bæredygtigt, grøn energi. Sejlet med slæbebåd. 3 mil i timen.

Voksede mere end 1000 procent

Et bud er, at de er importeret fra et baltisk land og nu er endt som flis, da der netop i Hundested foregår en større flisproduktion. Det er nødvendigt, da mange danske fjernvarmeværker brænder træ-produkter eller såkaldt biomasse af for at lave varme til kunderne. Varme, som til miljøorganisationen NOAHs store fortrydelse indgår i det danske energiregnskab under 'vedvarende energi':

Vi henter en del træ til Danmark - træ, der bliver brændt af. Screenshot fra Energistyrelsen, Energistatistik 2021

- Takket være den urimelige beslutning om, at der ikke kommer CO2 ud af skorstenen, når man brænder biomasse, afbrændes der mere og mere i den europæiske energisektor.

- Samlet set voksede anvendelsen af biomasse (ifølge PFPI-rapporten) med 239 procent fra 1990 til 2020. Langt det meste af biomassen kommer fra skovene.

Men er biomasse vedvarende energi?

- Anvendelsen i energisektoren (elektricitet og fjernvarme) voksede mere end 1000 procent, mens væksten i forbruget til industri og boligopvarmning var mindre.

- Væksten har især taget fart siden 2002, hvor EU første gang vedtog en politik til fremme af vedvarende energi, hvor biomasse var inkluderet, skriver NOAH til nationen!.

En pæn sjat af den varme, der kommer fra fjernvarmeværkerne stammer fra træ. Screenshot fra Energistyrelsen, Energistatistik 2021

Nok ikke så meget længere

Men. EU er efter langt tids pres på vej til at ændre de regler, der gælder for biomasse. Forlaget går på at opdele biomasse i to grupper. Gruppe ét er den biomasse, der kommer direkte fra skoven - og det kan ramme danskerne, da flis jo netop kommer fra skoven.

nationen! har spurgt Dansk Fjernvarme, hvad EU-ændringerne kan betyde for danske fjernvarmekunder. Og det svarer de på sådan her:

- Hvis opdelingen af biomasse bliver stemt igennem (primær og sekundær træbiomasse), og der bliver pålagt en afgift på primær træbiomasse, kan ekstra regningen løbe op på et sted mellem 1,7 og 2,9 mia. kroner afhængig af hvilken sats primær træbiomasse kommer ind under, skriver Dansk Fjernvarme, men hvad siger du?