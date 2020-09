Vildt fund: Gravede i klimavenligt firmas affald

- Hvis man går ind på Coops hjemmeside, kan man se at de skriver de går forrest i den grønne omstilling.

- Ja, faktisk er det meste af deres Facebook for tiden plastret til med opslag om, hvor grønne de er.

- Men problemet er bar, at det er de slet ikke.

Sådan indleder topskralder Fabian et brev til nationen! om det fund, der blev gjort lørdag nat i en container bag fakta i Hørning – et fund, der glimrer ved at bestå af stort set ufordærvelige varer uden nogen udløbsdato, som de fleste af hans øvrige fund har haft.

Klimasnak er kun snak

Fabian synes, Coop skal svare på, om de selv synes det er 'grønt' og 'klima-venligt' at smide så meget ud - og derfor har nationen! sendt både tekst og fotos til Coop. Deres svar kan du læse nedenfor - Fabians brev fortsætter således:

- Det er tydeligt at se, at det kun er i tale og ikke i virkeligheden, for det er et helt andet billede der kommer frem når man åbner deres skraldespand og den er fyldt med non food varer.

- Lørdag nat blev der - som i kan se på billederne - gjort endnu et kæmpe chokerende skralde fund, denne gang i fakta Hørnings container.

Her er nogle af ting der lå i containeren 32 pakker tandtråd 7 tandbørster 6 tandpasta 5 rivejern 3 vinoplukkere 12 urteknive 180 bloklys 30 shampoo 2 pakker plaster 2 pakker køkkenruller 1 pakke læbepomade a 4 stk. 8 hårprodukter 10 elpærer

Ironisk de kalder sig grønne

- Det er uden sammenligning det største fund der er fundet i et supermarked.

- Ironisk når de kalder sig grønne - det bliver aldrig grønt at smide de her ting ud, skriver Fabian, der synes Coop skulle kalde sig sorte. Coop svarer at de arbejder på ar reducere affaldsmængden:

- Der vil desværre altid være varer, der skal destrueres. Heldigvis er det en meget lille promille af vores omsætning, vi bliver nødt til at smide ud. Og vi arbejder målrettet på at reducere mængden mest muligt.

Coop: Fokus er på at reducere affaldsmængden

- Først og fremmest af økonomiske årsager, fordi det er vores egne penge vi smider ud – men også ud fra ressourcemæssigt motiv.

- Der er i de konkrete tilfælde god grund til, at varer bliver destrueret.

- Typisk er det, at de er i en stand, hvor vi ikke kan sælge dem. Men vi skærper fortsat vores fokus på at reducere mængden endnu mere, skriver Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, men hvad tænker du?