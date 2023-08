Vildt håndtryk: Fred?

Kina og Indien - verdens to mest folkerige nationer - har været i grænsekrig siden 1959. Men på BRICS-topmødet i Sydafrika blev de enige om at arbejde for 'hurtig deeskalering'

- Der var en samtale mellem præsident Xi Jinping på sidelinjen af BRICS-topmødet.

- I samtalen med præsident Xi Jinping fremhævede premierministeren (Modi red) Indiens bekymringer over uløste problemer langs grænsen mellem Indien og Kina.

Hurtig tilbagetrækning

Sådan siger den indiske udenrigsminister Vinay Kwatra efter topmødet mellem de såkaldte BRICS-lande i denne uge, skriver internationale medier.

For topmødet, der bl.a handlede om at tage magten fra USA og vesten og få gang i den indbyrdes handel i andre valutaer end dollras, kom åbenbart også til at handle om om fred mellem verdens to største befolkninger, der har været i strid i Kashmir-regionen siden 1959.

63 døde - nu skal der deeskaleres

I juni 2020 udbrød der regulære kampe mellem grænsevagter fra begge sider, hvor mindst 20 indiske soldater blev dræbt med knive og andre våben, mens det rapporteres, at 43 kinesiske soldater mistede livet, og de to stormagter har siden da haft store militæropbud langs den grænse.

Og deeskalering

Men nu mener Xi og Modi altså at tiden er moden til fred:

- De to ledere blev enige om at instruere de relevante embedsmænd om at intensivere indsatsen for hurtig tilbagetrækning og deeskalering, sagde udenrigsministeren i en udtalelse som de store indiske medier Times of India og NDTV har bragt, men hvad tror du?

