Vildt løfte til Putin: Bare kom

Han er internationalt efterlyst for krigsforbrydelser, men hvis Putin vil til Brasilien, skal han ikke frygte at blive arresteret, siger præsident Lula nu

- Lula, du giver Brasilien fjender, som landet ikke har råd til.

- Hvis Brasilien holder fast i dette, bør de ratificere aftalen og trække sig ud af FN.

Ingen chance

Sådan skriver Yolanda Y. i en af de 156 kommentarer, der er skrevet på Al-Jazeeras Facebook-profil om den ret så opsigtsvækkende besked Brasiliens præsident Luiz Inacio Lula da Silva kom med på vej fra G20-topmødet i New Delhi i Indien i går. Her slog Lula nemlig fast, at han var ligeglad med den internationale arrestordre, krigsforbryderdomstolen i Haag har udstedt mod Putin:

Fuld støtte til Rusland

USA må skamme sig

- Det jeg kan fortælle jer, er at hvis jeg er præsident for Brasilien, så er der ingen chance for at han bliver arresteret, hvis han kommer, sagde Lula til reportere fra Indiens Firstpost. En udtalelse, der har givet genlyd:

- De fleste supermagter står sammen med Rusland.

- Kina, Nord Korea, Iran, Indien og Brasilien.

- USA må skamme sig over deres indgriben, skriver Kedir M. i en anden kommentar, og Menzi L. peger også at vestens indflydelse i verden er for nedadgående:

- BRICS-unionen vil ændre det geopolitiske landskab, skriver han. BRICS - der netop har holdt topmøde i Sydafrika uden Putin - består som bogstaverne antyder af Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika, men hvad tror du?