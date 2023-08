Vildt: Lovlig hash i Albertslund?

Den regerende overborgmester i København er traditionelt tilhænger af forsøg med lovlig hash. Nu meddeler Albertslunds borgmester - der tidligere har været skeptisk - at det er værd at overveje

- Klog borgmester de har sig.

Én der har hørt efter

Sådan skriver Frederik H. i en af de 240 kommentarer, der er skrevet på TV2 Kosmopols Facebook-profil om, hvor den hashhandel, der foregår på Christiana vil rykke hen, hvis Pusherstreet bliver lukket én gang for alle.

- Så er der da én, der har hørt efter, skriver Morten H. i en anden kommentar. TV-stationen har nemlig talt med Albertslunds borgmester, der frygter at handlen og den medfølgende kriminalitet vil sprede sig til hans kommune.

Tysk hash kan skabe grænsekaos

Jeg har været skeptisk, men ....

Og så kommer han med den her udtalelse, om at lave et forsøg med at legalisere hash:

- Jeg har tidligere været skeptisk.

- Men i takt med, at det viser sig at være rigtig svært at komme problemet til livs, så synes jeg faktisk, at det er værd at overveje, siger Steen Christiansen, der er socialdemokrat, til TV2 Kosmopol.

Tyskland legaliserer - og sparer milliarder

I forvejen vil Københavns overborgmester Sophie Hæstorp, der også er socialdemokrat, gerne lave et forsøg med afkriminalisering af hash - og læser man videre i mange kommentarer, så går ordet legalisering igen i mange af dem:

- Legaliser så staten tjener frem for rockere, skriver Mary-lou C. og Pernille C. er enig:

- Sidste gang spredte man bandekriminaliteten til hele Storkøbenhavn.

- Legaliser cannabis og koncentrer Jer om at rydde op efter de sidste års forbrydelser.

- Det vil give plads i retssalene til vold og drabsforbrydelser, skriver Pernille.

Den tyske regering har netop fremsat et lovforslag om legalisering af cannabis og ifølge sundhedsministeriet, er der mange penge at spare for bl.a. politiet, domstolene og fængselsvæsenet, men hvad siger du?