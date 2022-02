Vildt millionbeløb

- Vi bliver lagt ned af henvendelser og er helt overvældet af den givervilje, der er blandt danskerne lige nu lige.

- Jeg kan ikke huske, at jeg har oplevet noget lignende.

Støt og strik gav næsten 2 mio kr.

Sådan siger Morten Jørgensen, fundraisingchef i Dansk Røde Kors mandag eftermiddag til nationen! om de - hold fast - 14,6 millioner kroner, der på bare fem dage er samlet ind til hjælp i Ukraine:

- Det er helt exeptionelt, fortsætter fundraiseren, der tidligere mandag kunne bekræfte, at Røde Kors har modtaget et svimlende beløb fra en garnbutik. Butikken Knitting for Olive meldte torsdag ud, at de ville donere hele lørdagens omsætning. Og kunderne kvitterede med at handle for mere end 1,8 millioner kroner. Et beløb, der fik folk til at tro, at det var fup:

Hver fjerde har støttet - og flere kommer til

I en afstemning her på nationen! - som lige omkring 4000 læsere pt. har deltaget i svarer hver fjerde, at de har støttet Ukraine - og næsten halvdelen svarer, at vil støtte. Og Røde Kors oplyser, at mange virksomheder og gymnasier er i gang.

- Vi har indsamlet 6530 kr.

- Det er jo ikke en million, som garnbutikken, men for et kagesalg på et gymnasium, synes vi det er super fedt, siger Laura fra Skt. Annæ Gymnasium til nationen!