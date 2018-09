Vildt: Nobelprismodtager giver Trump æren for USAs stærke økonomi

- Kan være, at alle globalisterne skal have deres skolepenge tilbage.

- Det viser sig nok også, at når Storbritannien får en hård exit, så er det dem, der vinder på det.

- Det er det, EU frygter (ved).

Sådan skriver Jørn C i den pr mest populære af de kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebookside til en gennemgang af USAs økonomi under Trump:

Trump gør et fantastisk job

Og Jørn er ikke den eneste, der glæder sig over at USA - der i maj kunne måle en meget lav arbejdsløshed på 3,8 pct., den laveste i 18 år, og notere en vækst i BNP på 2,7 pct., en stigning på 0,7 pct. sammenlignet med de sidste to år under Obama - nyder godt af Trumps beslutninger.

Edward Prescott, der i 2004 fik en nobelpris i økonomi, skrev forlede i Wall Street Journal, at opsvinget - der kan måles ved en rekordhøj optimisme i de mindre virksomheder - skyldes at virksomhedsskatten blev sænket fra 35 pct. til 21 pct. Økonomen peger også Trumps afregulering, der ifølge Berlingske har betydet at der fjernet en tredjedel af siderne i forbundsregeringens reguleringsregister.

Det Trump gør svare til at pisse i bukserne

- Jeg skal sent glemme valgnatten da Trump blev præsident.

- Mage til utilsløret nedtur for DR's kvindagtige journalistkorps er aldrig set tidligere.

- Trump gør et fantastisk job for amerikanerne, men det kommer den danske globaliseringsliderlige presse aldrig til at indrømme, skriver Thomas L i en anden populær kommentar, mens Joe B mener, at det Trump gør, svarer til at pisse i bukserne:

- De fleste er vel sådan set enige i at hvis man låner af fremtiden og bruger nu i dag så ser det ud til at gå godt i dag med større sandsynlighed for at det går dårligt i fremtiden.

Ser godt ud lige nu, men....

- De skattelettelser som Trump har fået indført, har helt klart en funktion der kan sammenlignes med at pisse i bukserne om vinteren for at holde varmen.

- Det ser godt ud lige nu og her, men underskuddet bliver større og det forventes at Trump vil addere lige så meget til gælden som Obama gjorde i hele hans periode alene i Trumps ene periode.

- Nu kan man så ikke rigtigt beskylde Trump for noget, der for alvor startede under Reagan. - Det var ham, der sendte USA på en kurs mod et eller andet uhyggeligt, for lånevækst har det med at stoppe brat, skriver Joe, men hvad tænker du?