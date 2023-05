Vildt ønske: Siger nej til Zelenskyj

- Anmodningen fra hr. Zelenskyj om at tale til publikum ved Eurovision Song Contest kan - selv om den kommer med prisværdige hensigter - desværre ikke imødekommes.

- Det ville være i strid med arrangementets regler.

37 steder og 11 kunstnere

Sådan lyder det nu fra ledelsen af EBU, den europæiske fjernsyns- og radiounion, der ikke vil blande politikere ind i den store sangkonkurence, der foregår på lørdag.

Og EBU synes faktisk allerede, at de har gjort rigtig meget for at sikre at Ukraine, dets musik, dets kultur og dets kreativitet ville komme stærkt igennem alle tre liveshows.

- Ikke færre end 11 ukrainske kunstnere, inklusive sidste års vindere Kalush Orchestra, vil optræde eller optræde i enten semifinalen eller den store finale.

Det er den bedste måde

- Derudover vil 37 steder rundt omkring i Ukraine være med i 'postkortene, kortfilm, der introducerer hver af de deltagende kunstnere, før de går på scenen. skriver EBU, der mener. at de har fundet den bedste måde at reflektere og fejre Ukraines sejr i Eurovision Song Contest sidste år på . Og vise, at EBU og Ukraine er United By Music i disse hårde tider, men hvad mener du?