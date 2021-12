Vildt overskud: 35 milliarder

Et tysk universitet har regnet på, hvad landets nye regerings plan om at legalisere af cannabis vil betyde. Og det er voldsomme beløb, staten kan tjene - og spare.

- Det er noget vi - i De Grønne - har kæmpet for i lang tid.

- Vi mener ikke at retssystemet skal bruge så mange ressourcer og så mange penge og så mange medarbejdere på at bekæmpe noget, som egentlig ikke burde bekæmpes.

- Det (cannebis red) er et stof, der kan sammenlignes med at ryge cigaretter og drikke akohol.

Kan spare 10 milliarder kr på retsvæsenet

Sådan siger Daniel Freund fra det tyske regeringsparti De Grønne til France 24, om den nye regerings plan om at legalisere cannabis. Og i et spritaktuelt regnestykke fra Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE) ved Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, kan man se at Daniel har noget at støtte sig til.

Ifølge beregningerne kan det tyske skattevæsen nemlig se frem til at modtage 1,8 milliarder euro årligt gennem en cannabisafgift. Læg hertil indtægter fra selskabs-skat og moms på i alt omkring 735 millioner euro.

En euro er cirka 7,50 kr. Screenshot fra Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Og 27.000 kan et job

En legalisering vil ifølge universitetet også kunne ses på Tysklands udgifter til arbejdsløshedsydelser, da man kan forvente atd er vil skabt 27.000 job i cannabisindustrien. De forventede besparelser her løber op i 526 millioner euro - plus 280 millioner euro i lønmodtagerskat.

Og endelig kan det tyske politi og retsvæsen samlet spare 1,318 milliarder euro, da de jo fremover ikke skal bruge tid på at jagte cannabis-rygere og bagmænd, retsforfølge dem og spærre dem inde.

Glæd dig til grænsehandlen

Forbuddet har slået fejl

- Cannabisforbudspolitikken har slået fejl og har ikke været i stand til at bremse stofbruget.

- Men netop fordi cannabisforbrug kan være sundhedsskadeligt, bør det sorte marked sættes under statsligt tilsyn, siger konkurrenceøkonom og professor Dr. Justus Haucap, der har lavet beregningerne.

I går aftes besluttede et flertal i Maltas parlament, at borgerne fremover må være i besiddelse af syv gram cannabis. Og at man må dyrke fire planter i sit hjem.

Malta vil som første europæiske land legalisere cannabis

Populær løsning på bande-krigen: Legaliser cannabis