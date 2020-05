Ville bare hjælpe: Nu er græsset på banerne helt dødt

Der er ingen ukrudt, men heller ingen græs på fodboldbanerne i Koldby-Hørdum IF. Formand lægger sig faldt ned.

- De fik da mælkebøtterne væk....

Sådan skriver Henrik H. i en af de foreløbig 50 kommentarer, der er skrevet på Limfjord Updates Facebook-profil om den ærgerlige fejl, der skete da en frivillig fra Koldby-Hørdum IF, byttede rundt på bøtterne med gødning og græs-gift, da corona-pausen skulle udnyttes til lidt 'supplerende' banepleje:



Midlet har fået græsset til at gå ud

- Koldby-Hørdum IF har fået foretaget pleje af fodboldbanerne, som supplerer den kommunale pleje.

- I den forbindelse har man uheldigvis anvendt et middel, som har gjort, at græsset på foreningens fodboldbaner er gået ud.

- Derfor skal man nu så nyt græs, skriver klubben i en pressemeddelelse, og formand Morten Smed tilføjer:

Formand lægger sig fladt ned

- Vi ligger os fladt ned og påtager os et medansvar for den uheldige situation, der er opstået.

- Vi håber på Thisted Kommunes forståelse af, at der kan ske menneskelige fejl i forbindelse med det frivillige foreningsarbejde, og at vi i fællesskab kan løse de opståede problemer.

- Vi har tilbudt Thisted Kommune at påtage os vores store del af den økonomiske og arbejdsmæssige byrde i forbindelse med en løsning, og håber på en god dialog.

Hvor der handles der spildes

De ødelagte baner skal nu have nyt græs for et beløb, der ifølge Limfjord Update ligner 130.000-150.000 kr, og på klubbens egen Facebook-profil, er Lise Z. klar med opbakning:

- Hvor er det brand ærgeligt.

- Men hvor der handles - der spildes, skriver Lise Z således, men hvad er den værste brøler DU nogensinde har lavet?