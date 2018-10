Ville bare spørge Alka om en bilforsikring: Nu er Natalia sendt til inkasso

Hun blev sendt til inkasso pga en regning på 105 kr for en forsiking som hun ikke ville have. Alka forklarer, at de har sendt police og tre rykkere, som hun ikke har reageret på.

- Hej.

- Jeg talte med Alka Forsikring - mit tidligere forsikringsselskab gennem mange år - da jeg skulle høre om en evt forsikring til min søns bil.

- De kunne ikke tilbyde mig en billig bilforsikring, men de tilbød mig en ulykkesforsikring, som de ville fremsende, så jeg kunne se på policen.

- Det er nok her misforståelse mellem mig og Alka sker - fordi jeg ønsker ikke forsikringen.

Vil ikke betale - jeg har jo ikke bedt om den forsikring

Sådan indleder Natalia E et brev til nationen! om den i hendes øjne ret så dårlige oplevelse hun har med Alka. Natalia har forsøgt at få at Alka til at oplyse, hvorfor de sender hende en opkrævning uden at hun har skrevet under på noget, og hun synes det efterfølgende har været ret så frustrerende. Hendes brev - som Alka svarer på nedenfor - fortsætter nemlig således:

- D. 29 maj modtager jeg et brev fra Alka, hvor de skriver, at hvis jeg ikke betaler beløbet for ulykkesforsikringen, så ophører hele min forsikringsaftale.

Skuffet - og nu er jeg sendt til inkasso

- Jeg vil ikke betale beløbet, da jeg ikke har bedt om ulykkesforsikringen, og nu her - d. 4 oktober - modtager jeg så et brev fra Inkasso, hvor jeg er blevet sendt i Inkasso, da jeg ikke har betalt forsikringen.

- Jeg er skuffet over, at jeg – som tidligere har været en loyal kunde hos Alka – er blevet sendt RKI over 105,25 kr. Det føles som chikane, skriver Natalia nemlig, og hos Alka mener direktør Jacob Spangenberg, Privat & Erhverv, at Natalia skulle have givet Alka en chance for forholde sig til sagen, før hun gik til nationen! Han mener nemlig heller ikke, at der er nogen, der vinder, på at køre inkasso-sagen videre:

Vi sender hende police og tre rykkere - uden reaktion

- Natalie kontakter os d. 24 januar 2018. Forsikringen tegnes med det samme uden der opsiges en eksisterende forsikring, hvilket bakkes op af hendes redegørelse om, at hun ikke har en ulykkesforsikring i dag. Startdatoen er sat til 1 maj 2018.

- Inden forsikringen tegnes, laves der justeringer af tilbuddet, startdatoen sættes til en fremtidig dato. Normal procedure er, at forsikringen starter med det samme.

- Det indikerer for mig, at der har været en dialog omkring hvornår det hele skal starte.

- Vi oplever kort efter, at Natalie afviser betaling af en anden forsikring, ved at lukke betalingsservice aftalen, der er indgået og sendt bekræftelse på. Det betyder at også opkrævningen på den tegnede forsikringen som står til betaling 1 maj, bliver lukket..

- Vi sender hende 1 police og 3 rykkere på ulykkesforsikringen.

- Policen den 14 april, rykkere henholdsvis 29 maj, 29 juni og 2 august.

Og hun har accepteret at få post i e-boks

- Vi hører intet og efterfølgende opmærksom på, at Natalie føler at tegningen af forsikringen er en fejl.

- Vi hører først fra hende efter at hun er sendt til inkasso.

- Natalie erkender, at hun ikke har set vores beskeder i e-Boks.

- Hun har ved tegning af forsikringer selv tilmeldt sig beskeder i e-Boks fra Alka. Natalie har accepteret at få breve fra os på den måde, hun modtager alt andet på øvrige forsikringer den vej igennem.

Vi vil have tilfredse kunder og vi lytter

- Vores mål er altid, at tilbyde forsikringsløsninger som kunderne ønsker at have.

- Derfor er det vigtigt for os, at kunder i Alka for det første er tilfredse med vores forsikringer, men også har mulighed for at opsige og ændre forsikringerne, når man ikke har lyst til at have dem længere.

- I denne sag vil jeg mene at vi har gjort hvad vi kunne, for at gøre opmærksom på at der var en aktiv forsikring.

Og vi ville ikke have fastholdt vores krav

- Vi har heller ikke haft den store mulighed for at reagere på denne sag, før Natalie har henvendt sig til jer på Ekstra Bladet, da hun efter en kort ophedet samtale med kundecentret, som blot har redegjort for hvorfor vi har sendt hende en opkrævning, afslutter samtalen og går videre med sagen.

- Havde hun givet os mulighed for at undersøge sagen nærmere, så ville vi have vurderet, at der ikke ville være nogen vindere i at fastholde vores krav.

- Derfor ville vi have valgt at slette hendes udestående og inkasso sagen.

Så Natalia slipper for at betale

- Jeg vil naturligvis stadigvæk sørge for at effektuere dette med det samme således Natalie, bliver holdt fri af de økonomiske krav, skriver Jacob Spangenberg, men hvad siger du?

Skal man reagere på 3 rykkere i e-Boks - på en vare, man ikke vil have? Eller skal man vente til man er sendt til inkasso?