Ville fotograferes af fotovogn: Idiot

- Huskede han at smile til kameraet?

Sådan skriver Finn N i en af de kommentarer, der er skrevet på Fyens.dks Facebookprofil om en mand, der fredag aften kl. 18.45 så sig sur på en fotovogn. Og nu skal betale en bøde:

Forhindrede vognen i at udfører sit arbejde

- Sigtede passerede ATK-vogn og kom med tilråb.

- Hvorefter han forhindrede ATK-vognen i at udføre sit arbejde, ved at stille sig foran kameraet, skriver politiet således i døgnrapporten, der også kan oplyse at manden er sigtet for at 'Lægge hindring i vej f. udfør (polititjenestemand)'.

Idiot

- Skal da bare sætte et smiley skilt op foran den, skriver Gert H i en af de andre kommentarer, mens Susan M kun bruger et ord om sagen:

- Idiot, skriver Susan, men hvad tænker du?